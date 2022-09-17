Американский политолог: вмешательство в украинский кризис обернётся для США «геополитической катастрофой»

Начав на Украине опосредованный конфликт с Россией, Вашингтон показал, что так и не выучил уроки Ирака и Афганистана — ведь он снова втянулся в затяжную кампанию, которую американская экономика может уже не потянуть, полагает политолог Уильям Молоуни. Как пишет эксперт на страницах The Hill, украинский кризис — вкупе с плачевным состоянием экономики и расколом в обществе — тянет Америку к геополитическому краху.

В английской историографии ещё в конце 80-х ввели понятие «имперское перенапряжение» — состояние, когда вызванный экономической нестабильностью и затяжными войнами хронический дисбаланс между обязательствами державы в мире и необходимыми для их выполнения ресурсами, пишет в своей статье для The Hill американский политолог Уильям Молоуни.

Как подчёркивает Молоуни, считаные годы спустя это «перенапряжение» проявило себя как реальный феномен, спровоцировав распад Советского Союза, — а ещё через 35 лет оно, похоже, вновь даст о себе знать на примере США. Америке и в самом деле не хватает ресурсов на защиту своих интересов и выполнение обязательств по всему миру, поскольку на неё движется «идеальный шторм» в виде политической радикализации внутри страны и всё более агрессивного поведения противников за её пределами, разъясняет автор.

Главным геополитическим событием XXI века до сих пор был происходивший одновременно с ослаблением США удивительный расцвет Китая в плане военной силы, экономической мощи и внутренней сплочённости, убеждён автор. Между тем основной причиной такого ослабления выступают «раны, которые страна нанесла себе сама», — и в этот список входят «две долгие и изнурительные зарубежные войны, которые, несмотря на огромные денежные вложения, завершились полным крахом, оставив стране в наследство негодных лидеров, политический раскол и значительное ослабление авторитета Америки во всём мире», подчёркивает он.

Однако даже несмотря на то, что ему сегодня, помимо Китая, угрожает ещё и троица авторитарных военных держав в лице России, Ирана и Северной Кореи, уроки Ирака и Афганистана Вашингтон, похоже, так и не выучил — ведь США, поведя за собой союзников по НАТО, решительно включились в украинский кризис, выступив против Москвы, продолжает Молоуни. По мнению политолога, по сути Америка снова вступила в «потенциально затяжной конфликт, не имея ни каких-либо ясных целей, ни стратегии выхода, но при этом явно поглощая огромное количество средств и вооружений НАТО», — а ход боевых действий показывает, что ни США, ни Россия, ни Украина признавать поражение не собираются.

Все эти вызовы стали бы серьёзным испытанием для статуса Америки даже в том случае, если бы страна по сей день пользовалась той же социальной сплочённостью и статусом экономического превосходства, к которым её жители успели привыкнуть, полагает автор. Но, к сожалению, ни того, ни другого условия сегодня нет — и дело не только в том, что экономика США поистрепалась, но и в том, что американское общество поразил глубочайший раскол, рассуждает эксперт. Как сетует автор, последние два года высокопоставленные американские политики и военные то и дело предупреждают о том, что основные угрозы для национальной безопасности Америки исходят не от России или Китая, а от граждан США, которых власти без разбора записывают в расисты, сторонники превосходства белой расы и внутренние террористы.

Не за горами — важнейшие для страны промежуточные выборы, и, как показывают соцопросы, большинство американцев убеждены, что США идут не тем путём, пишет Молоуни. Как отмечает политолог, это — очень неприятное известие для Демократической партии, которая не только хозяйничает в Белом доме, но и удерживает большинство в обеих палатах конгресса. Вместе с тем основной электорат демократов вопросы, волнующие широкий круг избирателей — включая состояние экономики, инфляцию, уровень преступности и миграционный кризис на южных рубежах страны — волнуют мало: куда больше сторонники демократов пекутся об идеологических проблемах, касающихся гендеров, рас и климата.

«Ну а для всей страны неприятное известие — в том, что зияющая между партиями пропасть, разделяющая не только их, но и общество в целом, не подаёт никаких признаков того, что она в ближайшее время станет сокращаться, а поскольку экономическое давление внутри США, как и давление из-за рубежа, продолжает расти, есть достаточно высокая вероятность того, что наше положение станет улучшаться только после того, как ещё сильнее усугубится, — в заключение констатирует Молоуни. — Когда наших граждан подталкивают к мысли о том, что наша история достойна лишь отвращения к себе, когда мы начинаем видеть своих оппонентов не как людей с другими идеями, а как неполноценных либо из-за личных качеств, либо из-за их расы или класса, страну, которая когда-то воспринимала себя как последняя надежда человечества, ждут чёрные дни».