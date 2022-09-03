American Thinker: США превратились в «банановую республику»

США превращаются в «банановую республику», и американцы это прекрасно понимают. Как пишет автор American Thinker, языковые манипуляции и культ левых взглядов, избирательная законность и политические гонения, а также принуждение к согласию и зависимость от правительства — всё это является явными признаками того, что Америка стала «беззаконным обществом, в котором правят обезьяны».

Сатирик Сол Лакман язвительно определил банановую республику как «беззаконное общество, в котором правят обезьяны». Как пишет автор American Thinker, у него складывается такое чувство, что к сегодняшней Америке это определение подходит на все сто. Почти 80% американцев считают, что живут при двухуровневом правосудии: для одних одни законы, для других — другие. А недавний опрос Института Гэллапа зафиксировал рекордно низкий уровень доверия ко всем трём ветвям федерального правительства — Верховному суду (25%), президенту (23%) и конгрессу. Причем из 16 упомянутых в опросе институтов конгресс США оказался ниже всех, набрав мизерные 7%.

«Вот уж правда: американцы не только считают, что в стране царит беззаконие, но и что правит ими стая обезьян! То есть для них не секрет, что мы живем в банановой республике», — пишет автор материала, отмечая, что убедиться в этом помогут три безошибочных признака.

Языковые манипуляции и культ левых взглядов

Как пишет автор статьи, талант переиначивать смысл слов является мощнейшим политическим оружием. Девочек в школах называют «обладателями вульвы», рецессию преподносят так, что американцы становятся богаче, аборты теперь — «репродуктивное здоровье», а христиан регулярно клеймят «фанатиками» и «экстремистами».

«Языковая манипуляция не допускает рационального обсуждения и ставит крест на разумных спорах. Пропаганда искажает реальность настолько, что истина устанавливается лишь с благословения государства. И когда правительство уничтожает объективный смысл, оно делается богом Нового века», — считает автор материала.

Избирательная законность и политические гонения

В США одни равнее других, и это уже ни для кого не секрет. Перед президентскими выборами 2016 года директор ФБР Джеймс Коми во всеуслышание объявил об уголовной ответственности Хиллари Клинтон за хранение секретных электронных писем на частном незащищённом сервере, после чего признал, что «ни один здравомыслящий прокурор» возбуждать против неё дело не возьмётся. Налоговое управление Обамы уличили в преследовании консерваторов за политические убеждения, однако президент заверил нацию, что очевидный скандал лишён «даже малейшего намека на коррупцию». Однако американцы уже шесть лет видят, как президента Трампа и его соратников травят министерство юстиции и ФБР. В итоге демократы отделываются лёгким порицанием, а республиканцам и сторонникам Трампа неизменно достаётся «клоунада с правосудием советского калибра, театр с импичментом и гнилое судилище».

Принуждение к согласию и зависимость от правительства

«Послушание» + «финансовая зависимость» = «порабощение государством» — данная формула, пишет автор статьи, взята за основу американскими властями. Диктатура правительства и произвол властей не только навлекли на страну безудержную инфляцию, но и стали новой нормой. Но «потому что я так сказал» — плохой подход для нации, которая претендует на звание свободной.

«И когда всё рассыплется, а этим всегда и заканчивается, держиморды из округа Колумбия будут смотреть, как рушится общество, не чувствуя ни малейших угрызений совести. Так что запомните: когда сатрапы спровадят вас в банановую республику, делайте банановый дайкири. Не упускайте ни единой возможности пройтись по тому, насколько продажна и нелегитимна засевшая в Вашингтоне мстительная обезьянья элита», — заключает автор American Thinker.