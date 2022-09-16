Вместо споров об оружии — Der Spiegel советует Берлину сосредоточиться на поиске диалога с Москвой

Для мирного урегулирования украинского конфликта необходимо изыскивать любую возможность для переговоров с Россией, пишет Der Spiegel. Но вместо этого в Берлине только идут абсурдные споры о поставках Киеву вооружения. Это свидетельствует о наличии глубинного, идеологического противостояния в немецком правительстве. Одни считают, что сражаются как во Вторую мировую войну, и жаждут капитуляции Москвы, другие стремятся к поддержанию баланса сил и поиску компромисса. И чем дольше длятся боевые действия, тем сильнее эти два лагеря отдаляются друг от друга.

Все споры по поводу украинского конфликта в Германии сводятся сейчас к двум позициям, пишет Der Spiegel. Одни — а именно Свободная демократическая партия (СвДП) и зелёные — выступают за увеличение поставок вооружения Киеву. Другие — социал-демократы и в первую очередь министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, а также канцлер Олаф Шольц — за сдержанность в этом вопросе. Первые говорят, что «время нерешительности» прошло и Берлину пора взять на себя «ведущую роль». «Вести? Кого? ЕС? НАТО? Куда? Таких вопросов никто не задаёт. Главное вести, ведь у нас, немцев, в этом больше исторического опыта, чем у остальных», — недоумевает автор статьи Сабина Реннефанц.

Главный тезис немецкого «оружейного лобби» звучит так: чем сильнее военная помощь Украине, тем быстрее наступит мир, продолжает издание. Сторонники этой позиции надеются, что территориальные завоевания Киева приведут к росту внутриполитического давления на главу Кремля Владимира Путина и вынудят его к отступлению. Они делают ставку на путч, свержение или просто «волшебное исчезновение» российского президента, категорически отвергая возможность с ним о чём-то договориться. Социал-демократы же предостерегают от обострения конфликта. По их мнению, поставка Киеву немецких танков может сподвигнуть Москву к иррациональным действиям с использованием химического или биологического оружия.

Но все эти споры только «утомляют, вводят в заблуждение и сужают кругозор», убеждена Реннефанц. Ведь очевидно, что для урегулирования ситуации необходимо оказывать Украине военную помощь в плотном согласовании с союзниками, а также прилагать больше дипломатических усилий. Между этими подходами нет противоречия. Напротив, они дополняют друг друга. Вместо того же, чтобы изыскивать возможности для переговоров, в немецком бундестаге ведётся «абсурдная дискуссия» о том, что Германия якобы идёт ложным путём.

Абсурдны и заявления, что Берлин недостаточно помогает Киеву, продолжает автор. С января по сентябрь 2022 года ФРГ экспортировала на Украину продукции оборонного назначения на €733 млн. Страны — члены НАТО совместно поставляют туда оружия в неделю на миллиард долларов. «В неделю!» — подчёркивает Реннефанц. И это только военные расходы. Разрушенная в ходе боевых действий украинская экономика также поддерживается на плаву за счёт финансовых вливаний с Запада.

И чем дольше продолжается стрельба, тем больше людей гибнут, причём по обе стороны конфликта. «Необходимо сделать всё, чтобы боевые действия для людей не стали привычными, чтобы они закончились. И не может быть такого, что танки — это «всё», что для этого необходимо», — уверена автор: «В интервью FAZ министр иностранных дел заявила, что поставки немецкого оружия «очень сильно помогают в спасении людских жизней». Немыслимо, что она говорит такое на фоне столь большого количества смертей! Я ожидала услышать от министра иностранных дел дипломатические предложения и идеи».

Опасения по поводу того, что в случае поражения Россия может обострить конфликт, обоснованы, считает Реннефанц: «Тяжело представить, что Путин смирится с проигрышем и капитулирует. Стерпит унижение на глазах у всего мира. В то же время и украинцы чётко показали, что собираются воевать дальше, пока не отвоюют больше территорий». Те же, кто в Германии выступает за дипломатическое решение конфликта, подвергаются насмешкам и издёвкам. Некоторые видят, что в ходе последних трёх телефонных переговоров с Шольцем глава Кремля не пошёл на уступки, и теперь утверждают, что любые попытки договориться обречены на провал. По их словам, Путин не заинтересован в диалоге. «Но разве дипломатия не означает, что нужно разговорить человека, который не хочет говорить?» — задаётся вопросом автор. Да и к тому же то, что диалог с российским президентом невозможен, это ложь, ведь его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган смог заключить с ним сделку по поставкам украинского зерна.

Споры по поводу экспорта на Украину вооружения скрывают за собой более глубинный, идеологический конфликт внутри немецкого правительства. Одни — зелёные и СвДП — считают, что сражаются как во Вторую мировую войну. Их цель — капитуляция России и полное поражение Путина. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно завила: «Европа победит». Но цену в человеческих жизнях приходится платить Украине, а не Европе. Это она, конечно же, прекрасно понимает. Отсюда и «героический пафос».

Другая сторона — главным образом социал-демократы — не утратили надежды на возможность достижения компромисса с Путиным, так называемого баланса сил. В результате в Берлине сформировалось два лагеря с двумя противоречащими друг другу позициями. Ситуация сложная. И чем дольше длятся боевые действия, тем больше они отдаляются друг от друга. «А нужно прилагать все возможные усилия, чтобы не допустить обострения. — подчёркивает Реннефанц. — Я должна сказать: после двух немецких войн, в результате которых погибли миллионы людей, Европа была уничтожена до неузнаваемости, а люди в XXI веке до сих пор страдают от психологических и ментальных последствий, я вполне благодарна за так называемую медлительность. Это ещё можно было бы назвать благоразумием и осторожностью».