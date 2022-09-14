Экс-посол Франции при ООН: доминирование Запада закончилось — с Путиным пора договариваться

Сегодня, как и после Второй мировой войны, в мире наступает новая эпоха: доминирование Запада подошло к концу, а Россия и Китай становятся игроками, обойти которых невозможно, заявляет в интервью Le Figaro бывший постоянный представитель Франции при ООН Жерар Аро. В этом контексте Европа должна понимать, что закончить конфликт на Украине без переговоров с Владимиром Путиным не удастся, отмечает дипломат. Причём российский лидер должен выйти из этих переговоров с высоко поднятой головой, предупреждает собеседник газеты.

Как и в конце 1940-х годов, в мире наступает новая эпоха: Соединённые Штаты устали, а Китай и Россия стали игроками, обойти которых невозможно, заявляет в интервью Le Figaro бывший постоянный представитель Франции при ООН Жерар Аро.

Вспоминая дипломатический скандал 1870 года между Францией и Пруссией, окончившийся объявлением Парижем войны, которую тот проиграл, Аро призывает страну «остерегаться эмоций» и не критиковать Эммануэля Макрона за призывы к сохранению связей с Путиным. Чтобы закончить конфликт на Украине, Европе придётся начать переговоры с российским президентом, зная, что тот должен выйти из них с высоко поднятой головой, настаивает бывший посол, добавляя, что вопрос заключается в том, как далеко может зайти компромисс.

«Я думаю, если бы Россия ввела войска в Казахстан, Европа не вмешалась бы. Не потому, что в этой стране диктатура, а потому, что она находится далеко от наших границ. Во внешней политике каждая страна отстаивает свои интересы», — замечает дипломат.

Тем временем консолидация движения «неприсоединения» стран на мировой арене к американо-европейскому блоку в вопросе введения санкций против России и демографический кризис в Европе «знаменуют конец господства Запада», констатирует Аро.

Он также скептически настроен в отношении перспектив «единства» ЕС, которого, по его мнению, никогда по-настоящему не существовало. «Я вижу растущее число конфликтов между государствами-членами», — признаётся собеседник издания. Ситуация усугубляется отсутствием у государств-членов единого мнения о будущих конфликтах. К примеру, если Турция нападёт на Грецию, Франция выполнит условия подписанного с Афинами договора. Но непонятно, «что Германия будет делать с двумя миллионами турок на своей территории».

Не будет недостатка в напряжённости и в сферах энергетики и экономики, прогнозирует эксперт. «Если газ отключат, как отреагируют немцы, далеко не все из которых настроены антироссийски, на наступление холодов и осознание того, что часть их промышленности парализована?» — задаётся вопросом Аро.