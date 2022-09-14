CNN: 50 млн человек стали жертвами современного рабства на фоне пандемии и климатического кризиса

Согласно новому отчёту, подготовленному по инициативе МОТ, около 50 млн человек во всём мире являются жертвами современного рабства, которое чаще всего проявляется в виде принудительных браков, сексуальной и трудовой эксплуатации. Причём этот показатель увеличился на 25% по сравнению с предыдущим исследованием от 2016 года. По мнению экспертов, это связано с негативным влиянием пандемии и климатического кризиса, сообщает CNN.

Около 50 млн человек во всём мире попали в «современное рабство» из-за пандемии COVID-19, вооружённых конфликтов и последствий климатического кризиса. Об этом говорится в новом отчёте, опубликованном в понедельник и созданном по инициативе Международной организации труда в сотрудничестве с Международной организацией по миграции и ассоциацией Walk Free, сообщает CNN.



От пандемии до климатического кризиса — многочисленные бедствия и кризисы, которые пришлось пережить человечеству на протяжении последних пяти лет, во многом перевернули повседневную жизнь, подчёркивается в статье. И новый отчёт показывает, что последовавшая за этим экономическая неопределённость подтолкнула миллионы людей во многих странах мира в «современное рабство».



По оценкам экспертов, которые приводятся в отчёте, в результате около 50 млн человек во всём мире стали жертвами принудительных браков, сексуальной эксплуатации и принудительного труда. Это на 25% больше, чем в последнем подобном отчёте от 2016 года, отмечает CNN. Исследователи провели серию опросов более чем в 180 странах, чтобы получить объективные результаты.



В категорию «современного рабства» обычно относят принудительный труд и принуждение к браку, когда человек не может отказаться или сбежать, поскольку его заставляют подчиниться посредством угроз, насилия и обмана, поясняется в статье. Согласно новому отчёту, пандемия COVID-19, вооружённые конфликты в разных частях мира и негативные последствия климатического кризиса вызвали «беспрецедентный сбой» в сфере занятости и образования.



В свою очередь, это привело к росту бедности, активизации процессов нелегальной миграции, когда люди подвергаются дополнительной опасности, а также к гендерному насилию. Все эти факторы повышают риск попасть в современное рабство, говорится в статье.



По мнению генерального директора МОТ Гая Райдера, ничто не может оправдать сохранение этих фундаментальных нарушений прав человека в разных странах. «Мы знаем, что нужно сделать, и знаем, что это можно сделать. Эффективная национальная политика и регулирование имеют здесь основополагающее значение. Но правительства не могут сделать это в одиночку», — подчеркнул он.



В отчёте МОТ также отмечается, что более совершенные законы, более сильная правовая защита и более активная поддержка женщин, девочек и других наиболее уязвимых категорий людей способны значительно сократить или даже полностью положить конец «современному рабству». По оценкам экспертов, около 22 млн человек сейчас живут в браке, который их вынудили заключить. Это на 43% больше, чем было в 2016 году.



Согласно отчёту, более двух третей тех, кого принуждают вступить в нежеланный брак, составляют женщины и девочки, что подвергает их большему риску сексуальной эксплуатации и насилия. Браки по принуждению наиболее часто заключаются в арабских странах и странах Азиатско-Тихоокеанском региона, сообщается в статье. В докладе также отмечается, что пандемия COVID-19 «усугубила ключевые факторы, провоцирующие все формы современного рабства, включая принудительные браки».



В некоторых странах из-за вынужденной самоизоляции работники с подённой оплатой долгое время вообще не могли зарабатывать деньги. А из-за закрытия школ на карантин некоторые семьи отправляли своих детей на работу, чтобы они помогали добывать еду, говорится в статье. Наиболее критичная ситуация в этой сфере сложилась в Индии, где более 4 млн детей только в столице были вынуждены покинуть классы более чем на 600 дней, сообщает CNN.



По словам Шахина Мистри, основателя некоммерческой организации Teach For India, около 10% детей в государственных школах столицы Индии были вынуждены бросить учёбу из-за пандемии и её негативного экономического воздействия на наиболее бедные семьи. «Увеличилось количество браков с участием детей, возросло насилие в отношении детей, питание также является огромной проблемой, поскольку многие из наших детей зависят от школьного питания», — рассказал Мистри.



Как отмечается в докладе МОТ, количество людей, которых заставляют заниматься принудительным трудом, также выросло с 2016 года на 11% — до 28 млн человек. При этом каждый восьмой случай приходится на детей, что придаёт этой проблеме «особую актуальность», говорится в документе. Там также сообщается, что более половины из этих детей подвергаются коммерческой сексуальной эксплуатации, включая преступления, связанные с торговлей людьми, где основной формой принудительного труда являются сексуальные услуги.



Имеющиеся данные показывают, что дети могут подвергаться жестоким формам принуждения и жестокого обращения, в том числе похищениям, накачиванию наркотиками, содержанию в неволе, обману и манипулированию, отмечается в отчёте: «При этом наиболее серьёзные злоупотребления происходят в ситуациях, связанных с вооружёнными конфликтами».



Там также говорится, что около 86% случаев принудительного труда приходится на частный сектор, включая производство, строительство и сельское хозяйство. По статистике, в Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает более половины общего количества пострадавших. При этом женщин чаще всего вынуждают выполнять работу по дому, они также чаще подвергаются жестокому обращению и страдают от невыплаты жалования. В то время как мужчин в основном заставляют принудительно работать в строительном секторе, и они чаще получают угрозы о применении насилия или финансовых санкций.



Однако многочисленные данные, опубликованные в докладе МОТ, скорее всего, не отражают полностью всей картины, подчёркивается в статье. «Поскольку эти данные лишь частично отражают последствия пандемии COVID-19, оценки, представленные в данном отчёте, вероятно, занижают весь масштаб негативного воздействия пандемии», — отмечают эксперты.