NTD: Гибралтар официально стал британским городом с опозданием на 180 лет

00:32
Матвиенко: от исхода спецоперации зависит будущее России
От исхода специальной военной операции на Украине зависит будущее России и мира, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
00:32
«Ливерпуль» в добавленное время забил победный мяч в матче с «Ньюкаслом»
«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче пятого тура чемпионата Англии.
00:17
Йоканович — о поражении от «Ростова»: во втором тайме команды показывали один футбол
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович объяснил поражение от «Ростова» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.
00:15
В России при техосмотре перестанут проверять наличие аптечки и огнетушителя
С 1 сентября в России при техосмотре не будут проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.
00:02
«Бавария» одержала крупную победу над «Виктория Кёльн» в матче Кубка Германии
«Бавария» в гостях разгромила «Виктория Кёльн» на стадии 1/32 финала Кубка Германии.
00:01
Средства ПВО отразили обстрел ВСУ по Новой Каховке
Средства противовоздушной обороны отразили обстрел украинских военных по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.
23:51
«Ференцварош» победил «Вашаш» и одержал четвёртую победу подряд
«Ференцварош» обыграл на выезде «Вашаш» в матче шестого тура чемпионата Венгрии.
23:48
Экономист Сакс заявил, что США напрасно проигнорировали предостережения России о НАТО
Соединённые Штаты напрасно проигнорировали предупреждения России относительно расширения НАТО на восток. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс, профессор Колумбийского университета.
23:42
Защитник «Зенита» Адамов: перед матчем со «Спартаком» мысли только о победе
Защитник «Зенита» Арсен Адамов заявил, что перед игрой восьмого тура чемпионата России со «Спартаком» думает только о победе над красно-белыми.
23:33
«Арсенал» одержал пятую подряд победу в АПЛ и продолжает возглавлять турнирную таблицу
«Арсенал» победил «Астон Вилла» в пятом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
23:30
Джонсон призвал Шольца продолжать военную и экономическую поддержку Украины
Уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонных переговоров призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине.
23:22
Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Ноттингем Форест» в пятом туре АПЛ
«Манчестер Сити» победил «Ноттингем Форест» в пятом туре чемпионата Англии.
23:12
Полковник США Макгрегор заявил, что Вашингтон координирует действия Украины
Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон координирует действия украинских властей и убеждает Киев продолжать конфликт.
23:09
Стал известен срок контракта Гогниева в «Химках»
Член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков рассказал подробности соглашения с новым главным тренером Спартаком Гогниевым.
22:57
Кудерметова разгромила Заневскую и вышла в третий круг US Open
Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в третий круг Открытого чемпионата США — 2022.
22:55
«Ростов» дома обыграл «Динамо» в матче Кубка России
«Ростов» победил столичное «Динамо» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.
22:54
Холанд побил рекорд по забитым мячам в пяти дебютных матчах АПЛ
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил рекорд в первых пяти матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).
22:52
Байден предложил премьеру Ирака поддержку в деэскалации трений в регионе
Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, в ходе которого предложил оказать поддержку усилиям иракского политика по деэскалации напряжённости в регионе.
22:42
МИД Литвы возмутился словами российского представителя о событиях в Вильнюсе в 1991 году
МИД Литвы вызвал российского дипломата и вручил ему ноту протеста из-за слов временного поверенного в делах России в Литве Сергея Рябоконя о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года.
22:37
«Монако» на выезде проиграл «Труа», Головин отыграл второй тайм
«Монако» уступил «Труа» в матче пятого тура чемпионата Франции по футболу.
22:29
Кассьерра заявил, что ему было очень важно забить мяч в матче с «Факелом»
Форвард «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу над «Факелом» в матче первого тура группового этапа Кубка России, в котором он оформил дубль.
22:26
ВСУ выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что украинские войска выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке.
22:25
«Ахмат» победил «Оренбург» в Кубке России по футболу
«Ахмат» в домашнем матче обыграл «Оренбург» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.
22:21
Гогниев сменит Писарева на посту главного тренера «Химок»
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что новым главным тренером команды станет Спартак Гогниев.
22:15
В бундесвере заявили, что не стоит недооценивать российскую военную мощь
Генеральный инспектор Вооружённых сил Германии генерал Эберхард Цорн заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России.
22:12
Милохин: Авербух снова позвал меня в «Ледниковый период», я согласился
Российский блогер Даня Милохин сообщил, что вновь примет участие в шоу «Ледниковый период».
22:09
В «Адана Демирспор» объявили об уходе Балотелли
Турецкий клуб «Адана Демирспор», за который выступает россиянин Артём Дзюба, объявил об уходе итальянского форварда Марио Балотелли.
22:08
Террористы совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
21:59
Агент Малкома считает, что Иван станет основным вратарём «Зенита»
Бразильский агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Малкома, прокомментировал дебютный матч вратаря Ивана в основном составе «Зенита» с «Факелом».
21:57
ВОЗ: число случаев оспы обезьян в мире превысило 50 тысяч
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число случаев заболевания человека оспой обезьян в мире превысило 50 тыс.
21:53
Тренер «Химок» Лихачёв считает, что плохие результаты команды вызваны увольнением Юрана
Михаил Лихачёв, помощник главного тренера «Химок» Николая Писарева, предположил, что плохие результаты команды могут быть связаны с увольнением Сергея Юрана с поста её наставника.
21:51
Власти Ямала рассказали о ходе реализации программы по поддержке врачей
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о ходе реализации программы по поддержке врачей, приезжающих из других регионов.
21:51
Диетолог Королёва посоветовала употреблять продукты с высокой питательной ценностью для бодрости
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва посоветовала употреблять продукты с высокой питательной ценностью для бодрости.
21:51
Автоэксперт Попов рассказал о тренде аренды машины вместо покупки у молодёжи
Автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что среди молодёжи в настоящий момент наблюдается тренд на аренду автомобиля вместо его покупки.
21:45
Роспотребнадзор: детей нельзя лишать смартфонов в школах, если они нужны по медпоказаниям
В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что детей нельзя лишать смартфонов в школах, если они нужны по медицинским показаниям.
21:33
SANA: ВВС Израиля нанесли удары по международному аэропорту Алеппо
Израильская авиация нанесла ракетные удары по международному аэропорту Алеппо.
21:32
«РБ Спорт»: Писарев уволен из «Химок»
Главный тренер «Химок» Николай Писарев покинул свой пост.
21:31
В «Факеле» рады, что попали в сложную группу в Кубке России
Главный тренер «Факела» Олег Василенко рад тяжёлым соперникам в своей группе в Кубке России.
21:25
В Кировской области подтвердили 135 случаев коронавируса за сутки
В Кировской области подтвердили 135 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 32 жителя.
21:23
В Минэкономразвития назвали стабильной ситуацию на рынке труда России
Ситуация на рынке труда в России остаётся стабильной, безработица находится на историческом минимуме. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
21:22
В Мурманской области рассказали о мерах поддержки АПК в 2022 году
На поддержку агропромышленного комплекса в Мурманской области в 2022 году предусмотрено 843,4 млн рублей за счёт регионального и федерального бюджетов, заявила заместитель губернатора Ольга Кузнецова на заседании областного правительства.
21:20
Evening Standard: переход Захаряна в «Челси» не состоится из-за санкций
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не перейдёт в лондонский «Челси» из-за экономических санкций в отношении России.
21:14
Арбитр Сельдяков — об оскорблениях со стороны игрока «Твери»: судьи не всё должны слышать
Арбитр Владимир Сельдяков, обслуживавший матч 1/128 финала Кубка России «Тверь» — «Амкал», высказался об оскорблениях хавбека Камиля Закирова в свой адрес.
21:10
ВСУ выпустили по населённому пункту Зайцево в ДНР 10 ракет из «Града»
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявило, что украинские войска выпустили по населённому пункту Зайцево десять ракет из «Града».
21:05
Защитник ЦСКА Зделар оценил формат Кубка России по футболу
Сербский защитник ЦСКА Саша Зделар высказал мнение, что большое количество матчей является хорошим моментом для российского футбола.
21:00
Россия распространила в Совбезе ООН информацию об обстреле ВСУ Запорожской АЭС
Российское постпредство распространило в Совбезе ООН информацию об обстреле украинскими военными территории Запорожской АЭС 29 августа.
20:52
Дубль Кассьерры помог «Зениту» обыграть «Факел» в матче Кубка России
Петербуржский «Зенит» обыграл воронежский «Факел» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.
20:51
РЭО выступит экологическим партнёром ВЭФ-2022
Российский экологический оператор (РЭО) выступит экологическим партнёром Восточного экономического форума.
20:51
Ямал присоединится к акции «Диктант Победы»
Ямало-Ненецкий автономный округ присоединится к акции «Диктант Победы» 3 сентября.
20:51
Из Подмосковья отправили очередной гуманитарный груз в Донбасс
Из Московской области отправили очередной гуманитарный груз в Донбасс.