NTD: Гибралтар официально стал британским городом с опозданием на 180 лет

В этом году власти Гибралтара подали заявку на присвоение статуса города этой заморской территории Великобритании. Однако, как передаёт NTD, после изучения Национального архива исследователи выяснили, что королева Виктория распорядилась об этом ещё в 1842 году, просто произошла какая-то ошибка при оформлении документов и указ не исполнили.

С опозданием на 180 лет Гибралтар официально стал городом. Ранее в этом году власти заморской территории Великобритании подали заявку на присвоение такого статуса.

Однако после изучения Национального архива исследователи выяснили, что королева Виктория распорядилась об этом ещё в 1842 году. Просто произошла какая-то ошибка при оформлении документов, и указ не исполнили.

Новый статус повысит престиж города и привлечёт больше инвестиций.

Гибралтар — заморская территория Великобритании, которая находится на юге Пиренейского полуострова и включает в себя Гибралтарскую скалу. Она занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантикой.

С середины XV века Гибралтар принадлежал Испании. В 1713 году он отошёл к Великобритании по условиям Утрехтского мирного договора, которым завершилась война за испанское наследство.

Впрочем, Испания уже три столетия оспаривает статус Гибралтара, считая его своей территорией. Однако в ходе референдумов в 1967 и 2002 годах 90% гибралтарцев проголосовали за то, чтобы остаться под властью британской короны.

Дата выхода в эфир 30 августа 2022 года.