DELFI: из латвийского списка ретрансляции исключены 20 российских телеканалов
Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) исключил из латвийского списка ретрансляции около 20 российских телеканалов. Как передаёт DELFI, об этом говорится в решении совета.
В частности, из списка исключены RT, RT HD, RT Arabic, RT Documentary (HD), RT Documentary, RT TV, RT Spanish, «МИР 24», «РБК-ТВ», «Россия 24», «Россия RTR», TV Centre International, «Время: далёкое и близкое», «Бобёр», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург — 5 канал».
Ссылки по теме
-
Такер Карлсон: западные санкции вредят самому Западу, а не России
-
Guardian: относятся как к преступникам и экстремистам — от британских полицейских начали требовать сообщать о своих связях с журналистами
-
Обозреватель The Spectator: Польша и Венгрия вряд ли развалят ЕС, но могут превратить его в конфедерацию
-
Министр обороны Польши назвал угрозой стремление Европы к миру