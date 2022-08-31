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DELFI: из латвийского списка ретрансляции исключены 20 российских телеканалов

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Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии исключил из списка ретрансляции около 20 российских телеканалов, в том числе каналы RT. Как передаёт DELFI, решение вступает в силу с 1 сентября, его можно оспорить в суде, однако обжалование не приостанавливает действия решения.
DELFI: из латвийского списка ретрансляции исключены 20 российских телеканалов
AP

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) исключил из латвийского списка ретрансляции около 20 российских телеканалов. Как передаёт DELFI, об этом говорится в решении совета.

В частности, из списка исключены RT, RT HD, RT Arabic, RT Documentary (HD), RT Documentary, RT TV, RT Spanish, «МИР 24», «РБК-ТВ», «Россия 24», «Россия RTR», TV Centre International, «Время: далёкое и близкое», «Бобёр», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург — 5 канал».

Вещание этих телеканалов в Латвии ещё пару лет назад было приостановлено, например, программ «Время: далёкое и близкое», «Бобёр», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург — 5 канал», поскольку один из выгодополучателей — Юрий Ковальчук — включён в санкционный список Европейского союза.
 
Ретрансляция телеканала RT была приостановлена, чтобы «предотвратить разжигание ненависти и ограничить распространение пропаганды».
 
Как отмечает портал, решение совета вступает в силу с 1 сентября. Решение NEPLP можно оспорить в Административном районном суде, но обжалование не приостанавливает действия решения.
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