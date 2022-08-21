WION: потребительские настроения в Британии продолжают бить антирекорды

Настроения британских потребителей, страдающих от самого серьёзного за 40 лет роста цен, в августе упали до самой низкой за всю историю наблюдений отметки, сообщает WION. Причём месяцем ранее этот индекс также опустился до рекордно низкого уровня, отмечается в статье.
Не особо хорошие новости из Великобритании, где настроения потребителей, страдающих от самого серьёзного за 40 лет роста цен, упали до самой низкой, как минимум с 1974-го года, отметки. Сейчас британские домохозяйства ощущают проблемы, которые связаны с ростом стоимости жизни, сильно ударившим по настроениям потребителей.
В августе индекс потребительских настроений GfK упал до рекордно низкого уровня — до -44, тогда как в июле он был на отметке -41, что и без того было самым низким показателем с момента начала наблюдений.
Потребительские настроения в течение прошедшего года постепенно снижались из-за резкого роста инфляции, которая в прошлом месяце перевалила за отметку в 10% впервые с 1982 года.
На данный момент опосредованное влияние на компании, ориентированные на потребителей, было не особо драматичным, но Банк Англии ожидает дальнейшего роста цен, который позднее в этом году подтолкнёт экономику к рецессии.
Стоимость продуктов растёт самыми быстрыми темпами с 2008 года, при этом для домохозяйств регулируемые цены за энергоресурсы выросли в два раза. Отраслевые аналитики заявляют, что к январю они вырастут ещё в два раза — до более чем 4 тысяч фунтов в год.
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