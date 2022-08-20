Немецкий политик: если государство устанавливает нормы личной гигиены, дальше падать некуда

Советы зелёных по поводу того, как сэкономить на электроэнергии, сокращая время приёма душа или обходясь без него, пришлись по вкусу не всем немецким политикам, сообщает телеканал N-TV. «Если государство устанавливает нормы личной гигиены, то мы достигли уровня, который трудно превзойти», — убеждён вице-председатель Бундестага Вольфганг Кубики. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт также считает странным, «когда люди с пятизначным ежемесячным доходом объясняют другим, как экономить».

С тех пор как в Германии разразился энергетический кризис, местные политики стараются превзойти друг друга советами по экономии для населения, отмечает немецкий телеканал N-TV. Однако эта практика приходится по вкусу не всем их коллегам.

«Если государство устанавливает нормы личной гигиены, то мы достигли уровня, который трудно превзойти», — сказал вице-председатель СвДП и заместитель председателя Бундестага Вольфганг Кубики. Как напоминает N-TV, ранее премьер-министр земли Баден-Вюртемберг и политик от партии зелёных Винфрид Кречман заявил, что людям не нужно постоянно принимать душ. «Мочалка — тоже полезное изобретение», — сказал он, тем самым предложив соотечественникам обтираться намоченной мягкой мочалкой вместо приёма полноценного душа.

Если додумать предложение Кречмана до конца, то «семье из четырёх человек пришлось бы использовать воду один раз наполненной раковины, чтобы вести себя в соответствии с зелёными правилами энергосбережения», — заявил Кубики. Эксперт ХДС по энергетике и депутат Бундестага Мария-Лена Вайс также критикует «всё новые советы по приёму душа от зелёных».

Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт, в свою очередь, заявил в интервью немецким СМИ: «Мне кажется странным, когда люди с пятизначным ежемесячным доходом объясняют другим, как экономить». По его словам, менее богатые люди знают, как экономить в повседневной жизни и как это трудно даётся, причём не только с начала спецоперации России на Украине и связанного с ней энергетического кризиса.

«Я не комментирую своё поведение в душе. Высказывания различных политиков на эту тему вызвали в моей голове образы, которые я совсем не хотел иметь», — сказал Кюнерт. Министр экономики Роберт Хабек несколько недель назад уже заявлял, что теперь он принимает душ немного быстрее, чем раньше, напоминает немецкий телеканал N-TV.