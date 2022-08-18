Hill: из-за «зелёного» безрассудства европейцы рискуют умереть от холода, а США могут стать следующими

Приверженность Европы «зелёной» политике в энергетике в сочетании с безрассудным идеализмом этой зимой могут привести к смерти сотен тысяч людей. Как пишет автор The Hill, данная ситуация должна послужить тревожным сигналом для Америки, если в ней возобладает «новый зелёный курс».

Смертельно опасная зима — результат собственного энергетического эксперимента Европы. Как пишет The Hill, утопические климатические инициативы в сочетании с инфляцией, сокращением добычи ископаемого топлива в Америке и нежеланием покупать российскую нефть или природный газ могут этой зимой привести к смерти сотен тысяч людей на континенте.

Как продолжает издание, хотя закупки российского топлива странами континента прекратились в основном в этом году, семена нынешнего энергетического кризиса в ЕС были посеяны много лет назад. Попытки заменить традиционные энергоносители экологически чистыми источниками привели к катастрофическим последствиям.

Например, Германия в рамках своей собственной версии «нового зелёного курса» потратила на возобновляемые источники энергии $150 млрд, но в результате добилась лишь того, что цены на энергоносители в стране оказались среди самых высоких в мире, а производство ветряной энергии в начале 2021 года упало на четверть. Поторопившись с отходом от ядерной энергетики и ископаемых видов топлива, бывший канцлер Ангела Меркель и её преемник Олаф Шольц на долгие годы поставили страну практически в зависимость «от враждебной России».

В то же время решение Берлина демонтировать свои атомные электростанции после катастрофы на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году привело не только к зависимости от российского ископаемого топлива, но и к масштабному сжиганию угля и увеличению выбросов СО 2 . Сейчас страна пытается отказаться от своего прежнего решения и продлить работу своих атомных электростанций, одновременно возобновляя работу угольных электростанций.

Вместе с тем Франция и Великобритания за последние пять лет запретили фрекинг, добычу газа методом гидроразрыва пласта. Критический дефицит природного газа в Европе уже почти десять лет восполняют США, но сокращение добычи в Америке означает, что возможности спасти положение более чем ограничены. Глава Международного энергетического агентства прогнозирует дефицит энергии в Европе уже этой зимой.

Такая приверженность «зелёной» политике в сочетании с безрассудным идеализмом обойдутся потерей многих жизней. Только в Великобритании ежегодный показатель избыточной смертности в зимнее время составляет более 28 тыс. Каждый год во всей Европе регистрируется около 200 тыс. такого рода смертей, причём при каждом снижении температуры на 1˚С их количество увеличивается на 1,5%. Очень холодная зима и резкое снижение возможности использования постоянного отопления потенциально могут спровоцировать шестизначный рост избыточной смертности на всём континенте. В частности, регионы с большим городским населением, менее способным обеспечить себя дровами в качестве резервного источника или особо значительной зависимостью от российского мазута, такие как Франция, Великобритания или Германия, будут подвержены гораздо большему риску.

Автор статьи отмечает, что если в США борьба за ускоренный переход на ненадёжные и затратные экологически чистые источники энергии или запрет на фрекинг увенчается успехом, страна может столкнуться с последствиями, сопоставимыми с тем, что в результате получили европейцы. Если бы не добыча методом гидроразрыва, США после начала российской спецоперации на Украине столкнулись бы с аналогичным дефицитом, а цена на бензин, вероятно, выросла бы в два с лишним раза по сравнению с сегодняшней.

«Грядущая зима, которая может привести к смертям в Европе, должна послужить тревожным сигналом для США. Из-за оптимистичной, но в конечном счёте безрезультатной энергетической политики Европы назревает ситуация, которая может стать крупнейшим энергетическим кризисом нашего времени. Ради демонстрации «добродетели» создаётся угроза для людей на всём континенте: в условиях низких температур им грозит нехватка продовольствия и, возможно, высокая смертность», — подводит итог автор материала.