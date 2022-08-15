Daily Mail: американские банки возобновили работу с российскими облигациями

Ряд крупнейших банков Уолл-стрит, в том числе JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, возобновил операционную деятельность с ценными бумагами компаний из России. Свои действия банки объясняют стремлением помочь инвесторам избавиться от «токсичных активов». Примечательно, что это происходит всего через два месяца после введения экономических санкций Белого дома против России, отмечает Daily Mail.

Согласно банковским документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, в последние дни несколько крупных американских банков стали предлагать своё содействие в сделках с российскими долговыми обязательствами. Таким образом они предоставляют инвесторам ещё один шанс избавиться от активов, которые на Западе считаются «токсичными», пишет Daily Mail.

До начала спецоперации на Украине объём находящихся в обращении российских суверенных облигаций достигал $40 млрд. Примерно половина из них принадлежала иностранным фондам. Большинство американских и европейских банков ушло с рынка в июне после того, как Министерство финансов США запретило американским инвесторам приобретать российские ценные бумаги в рамках экономических санкций против Москвы. И сейчас, два месяца спустя, крупнейшие американские банки осторожно возвращаются на рынок российских государственных и корпоративных облигаций, однако финансовые организации буду работают исключительно с уже имеющимися в портфелях клиентов облигациями, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что с российскими долговыми обязательствами возобновили работу следующие банки: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies. Издание подчёркивает законный характер действий банков, который не нарушает введённые США санкции против России.

Представители Jefferies прокомментировали информацию, заявив, что компания «работает в рамках рекомендаций по глобальным санкциям, чтобы помочь нашим клиентам справиться с этой сложной ситуацией». Многие инвесторы оказались в затруднительном положении, имея на руках российские активы, поскольку их стоимость резко упала, покупатели исчезли, а санкции затруднили торговлю, пишет издание.

В информационном бюллетене Bank of America, с которым ознакомилось агентство Reuters, отмечается, что организация «в настоящее время способствует продаже российских суверенных и некоторых корпоративных облигаций». В материале разъясняется и особый порядок работы Bank of America с российскими облигациями: банк намерен действовать по механизму «безрискового принципала» — получая запрос на продажу облигаций, банк самостоятельно продаёт или покупает их по мере исполнения заказа, сообщает Daily Mail.