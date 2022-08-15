Daily Mail: американские банки возобновили работу с российскими облигациями
Согласно банковским документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, в последние дни несколько крупных американских банков стали предлагать своё содействие в сделках с российскими долговыми обязательствами. Таким образом они предоставляют инвесторам ещё один шанс избавиться от активов, которые на Западе считаются «токсичными», пишет Daily Mail.
До начала спецоперации на Украине объём находящихся в обращении российских суверенных облигаций достигал $40 млрд. Примерно половина из них принадлежала иностранным фондам. Большинство американских и европейских банков ушло с рынка в июне после того, как Министерство финансов США запретило американским инвесторам приобретать российские ценные бумаги в рамках экономических санкций против Москвы. И сейчас, два месяца спустя, крупнейшие американские банки осторожно возвращаются на рынок российских государственных и корпоративных облигаций, однако финансовые организации буду работают исключительно с уже имеющимися в портфелях клиентов облигациями, сообщает Daily Mail.
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