Fox News: на американском фондовом рынке началось «популистское восстание» — но главные СМИ предпочли не обсуждать, а осудить

Недавний скандал с компанией GameStop, курс акций которой искусственно подняли пользователи форума Reddit, в результате чего понесли огромные убытки игравшие на понижение этих ценных бумаг инвестиционные фонды, стал своего рода «популистской революцией» на Уолл-Стрит, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. По мнению журналиста, эта ситуация могла бы стать поводом обсудить многие проблемы фондового рынка страны, но этого так и не случилось, поскольку основные американские СМИ решили не поднимать сложные вопросы, а выступить в защиту хедж-фондов.

Печально то, что они многое упускают из виду. В конце концов, это же СМИ, их работа — освещать новости. И происходит куча всего интересного. Прямо сейчас. И всё это легко упустить из виду, если весь день вопить про одного-единственного конгрессмена от Джорджии.



К примеру, на Уолл-стрит сейчас происходит популистское восстание. История отнюдь не пустяковая, она продолжается по сей день. И даже разрастается. То, что начиналось как атака на спекулянтов, играющих на понижение, вероятно, изменит нашу экономику навсегда.



Что же движет этими ребятами с Reddit? Каков изначальный мотив? Хорошо бы кто-нибудь где-нибудь задался этим вопросом. Возможно ли, что ребята с Reddit по-своему правы, какими бы разрушительными ни оказались их методы? Возможно ли, что COVID так резко ускорил в нашей стране процесс концентрации богатств, что это стало опасно, дальше так продолжаться не могло — и на это последовала такая реакция?



Но поскольку корпорации лишили людей всякой возможности говорить правду вслух… Простые вещи, например: «А знаете, хедж-фонды на самом деле для страны не очень полезны!» — или: «Почему в нашем налоговом кодексе до сих пор есть такая очевидно коррупционная вещь, как лазейка валовой прибыли?» И тому подобное. Но, поскольку ничего из этого нельзя говорить публично, иначе хмырь из отдела кадров непременно назовёт вас расистом, ребята с Reddit, возможно, не могли никак иначе выразить свою оправданную досаду и выместили её на наших биржевых площадках. Могло ли так быть? Просто догадка. Вполне возможно, что именно это и происходит.



Но кабельные новостные каналы на выходных этого не освещали. Не говорили они и о том, сколько ещё может продержаться рынок, настолько оторванный от реальности. Долго ли ждать краха? Не только биржи, но и любого общества, основанного на обязательной лжи. Долго ли ждать, пока образ завсегдатая Давоса — самая неубедительная из всех эмблем новой эпохи — растает как безе под дождём и мы вернёмся к тому, что действительно существует? Физика, гравитация, разум, Бог. Скоро ли? Да будет ли это вообще? Всё это хорошие вопросы, но ни один из них за последнее время не прозвучал в СМИ.

Вместо этого мы увидели, как Newsweek тревожится из-за цитаты: «Ультраправые экстремисты, которые, возможно, используют Reddit для насмешек над нашими благородными хедж-фондами». Тем временем газета The Washington Post заметила, что сходство между тем, что происходит сейчас на Уолл-стрит, и тем, что произошло на президентских выборах 2016 года, вполне обоснованно, если быть честным. Они были потрясены. Конечно, когда хедж-фонды несут убытки, это господство толпы. Даже корпоративные комики склонились перед своими магистрами в области финансов. Посмотрите, как этот парень говорит вам, что это, должно быть, сделали русские. Ни один порядочный, преданный американец не причинит вреда хедж-фонду. И на этот раз он не шутит.

КОМИК: За последние шесть месяцев цена их акций выросла на 8000 процентов, потому что кучка инвесторов-любителей, возможно, даже некоторые разрушители из России, которые являются частью Reddit-сообщества под названием WallStreetBets, решили купить кучу акций GameStop, поднять их стоимость и надуть парней из хедж-фонда.

Да, если вы обманываете хедж-фонды, вы, должно быть, русский, потому что нет никаких глубинных проблем, на которые могли бы реагировать американские граждане.



Дата выхода в эфир 01 февраля 2021 года.