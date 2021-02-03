Fox News: на американском фондовом рынке началось «популистское восстание» — но главные СМИ предпочли не обсуждать, а осудить
Печально то, что они многое упускают из виду. В конце концов, это же СМИ, их работа — освещать новости. И происходит куча всего интересного. Прямо сейчас. И всё это легко упустить из виду, если весь день вопить про одного-единственного конгрессмена от Джорджии.
К примеру, на Уолл-стрит сейчас происходит популистское восстание. История отнюдь не пустяковая, она продолжается по сей день. И даже разрастается. То, что начиналось как атака на спекулянтов, играющих на понижение, вероятно, изменит нашу экономику навсегда.
Что же движет этими ребятами с Reddit? Каков изначальный мотив? Хорошо бы кто-нибудь где-нибудь задался этим вопросом. Возможно ли, что ребята с Reddit по-своему правы, какими бы разрушительными ни оказались их методы? Возможно ли, что COVID так резко ускорил в нашей стране процесс концентрации богатств, что это стало опасно, дальше так продолжаться не могло — и на это последовала такая реакция?
Но поскольку корпорации лишили людей всякой возможности говорить правду вслух… Простые вещи, например: «А знаете, хедж-фонды на самом деле для страны не очень полезны!» — или: «Почему в нашем налоговом кодексе до сих пор есть такая очевидно коррупционная вещь, как лазейка валовой прибыли?» И тому подобное. Но, поскольку ничего из этого нельзя говорить публично, иначе хмырь из отдела кадров непременно назовёт вас расистом, ребята с Reddit, возможно, не могли никак иначе выразить свою оправданную досаду и выместили её на наших биржевых площадках. Могло ли так быть? Просто догадка. Вполне возможно, что именно это и происходит.
Но кабельные новостные каналы на выходных этого не освещали. Не говорили они и о том, сколько ещё может продержаться рынок, настолько оторванный от реальности. Долго ли ждать краха? Не только биржи, но и любого общества, основанного на обязательной лжи. Долго ли ждать, пока образ завсегдатая Давоса — самая неубедительная из всех эмблем новой эпохи — растает как безе под дождём и мы вернёмся к тому, что действительно существует? Физика, гравитация, разум, Бог. Скоро ли? Да будет ли это вообще? Всё это хорошие вопросы, но ни один из них за последнее время не прозвучал в СМИ.
Дата выхода в эфир 01 февраля 2021 года.
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