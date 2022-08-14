Das Erste: судоходство на Рейне под угрозой — слишком мало воды в реке

Из-за жары и отсутствия осадков крупные европейские реки продолжают пересыхать, так что местами их можно перейти вброд, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Важнейшая транспортная артерия Германии — Рейн — обмелела настолько, что судоходство по ней, возможно, придётся полностью прекратить. Это приведёт к нехватке поставок в различных отраслях и окажет негативное воздействие на промышленность.

Эти кадры нынешнего европейского лета ужасают и останутся в памяти надолго. В реках Европы заканчивается вода. После недель жары и засухи Луара протяжённостью в тысячу километров местами так обмелела, что её можно перейти вброд. Даже в обычно богатой дождями Великобритании в Эбби и Темзе сейчас так мало воды, как давно уже не бывало. Германия раздумывает о том, что судоходство по Рейну, возможно, придётся полностью прекратить, потому что вода под Килем не достигает необходимого уровня. В итоге такая огромная нехватка воды становится проблемой не только для окружающей среды. Репортаж Биргит Фирних.

С каждым днём уровень воды в Рейне понижается. Капитан внутреннего судоходства Райнхард всю свою жизнь водит суда по крупнейшей реке Германии. Он обеспокоен.

КЛАУС-ЭРИХ РАЙНХАРД, капитан судна: Насколько выше был уровень воды, и насколько он ниже сейчас. Раньше у нас было мелководье, такое иногда случалось в районе октября-ноября. На Мозеле уже закрыты четыре шлюза из-за низкого уровня воды. У больших судов проблемы.

На важнейшем водном пути Германии — Рейне — возникли огромные песчаные отмели и широкие береговые полосы. Практически на всей протяжённости реки уровень воды слишком низкий. Однако проблема затронула не только Рейн, но также Везер, Дунай и Эльбу. Почти все судоходные реки в Германии несут слишком мало воды. Причина низкого уровня воды в том, что дождей практически нет, и не хватает талой воды с гор. На такую ситуацию теперь нужно настраиваться, утверждает гидролог Хаген Кох.

ХАГЕН КОХ, гидролог Потсдамского института исследований климатических последствий: В 2018 году вся система перенесла сильный стресс из-за засухи. Последующие годы были не особенно влажными. Это означает, что мы не отдохнули от этого стрессового состояния в полной мере, что касается грунтовых вод и водоёмов. И на эту испытавшую стресс систему навалился ещё один такой год, каким был 2018, — с очень высокими температурами и малым количеством осадков.

Низкий уровень воды имеет также экономические последствия. Суда загружены только наполовину. Для компаний это означает повышение транспортных расходов. Рейн считается жизненной артерией для крупных промышленных установок сталелитейных концернов и поставщиков электроэнергии. 18% их грузов перевозится по реке.

РУПЕРТ ХЕНН, представитель центра развития судовой техники и транспортных систем: Во всяком случае, есть места производства, химического производства, например, BASF в Баварии, которые зависят от этих объёмов поставок. Однако это касается и всех потребителей в целом, которые хотят купить топливо на заправке, как у нас уже было в 2018 году, когда некоторые заправки больше не получали снабжения горючим. И такое может снова случиться в этом году.

Кроме того, из-за украинского конфликта по немецким рекам снова нужно перевозить больше угля. Таким образом, отрасль едва ли поспевает за ситуацией. Если уровень воды в Рейне понизится ещё сильнее, большую часть грузов, доставляемых по одному из важнейших водных путей Европы, уже скоро нельзя будет перевозить. Водитель речного судна Райнхард уже не раз сталкивался с понижением уровня воды, но таким, как сейчас, он Рейн ещё не видел. На мель он не садился никогда — и надеется, что так оно и останется.

Дата выхода в эфир 12 августа 2022 года.