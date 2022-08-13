NTD: во Франции и Португалии продолжают бороться с масштабными пожарами

В Португалии почти неделю пытаются справиться с огнём в самом крупном охраняемом природном парке страны. Как передаёт NTD, пламя добралось до города Ковильян, потом перекинулось на соседние районы. А во Франции пришлось эвакуировать 10 000 жителей из-за лесных пожаров в Жиронде на юго-западе. Городские власти называют пожар безудержным.

10 000 жителей пришлось эвакуировать из-за лесных пожаров в Жиронде на юго-западе Франции. Огонь уничтожил дома и выжег уже больше 6000 гектаров земли. Пламя тушит тысяча пожарных, с воздуха им помогают самолёты.

Власти Жиронды называют пожар безудержным.

СОТРУДНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Это ожесточённая борьба. Что произойдёт сегодня вечером? Огонь научился нас удивлять, поэтому я не знаю. Огонь закручивался спиралью, как раковина улитки, и возвращался по своим следам. Затем он направился на юг, а потом на север.

Спасатели говорят, что огонь стал похож на живое существо.

СОТРУДНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Он создал собственный ветер, написал свой сюжет и проложил свой маршрут. Теперь он решил двинуться на север двумя основными фронтами.

Власти считают, что причиной нового возгорания стала торфяная почва, которая до сих пор тлеет после предыдущих пожаров.

По всей Франции сейчас десятки очагов возгорания, примерно восемь из них — крупные.

А это Португалия. Здесь пытаются справиться с огнём почти неделю. Горит самый крупный охраняемый природный парк страны. Пламя добралось до города Ковильян, потом перекинулось на соседние районы. Десятки человек эвакуированы. Огонь тушит тысяча пожарных. Задействованы 350 единиц наземной техники и десять воздушной.

Этот парк занимает площадь в 1000 квадратных километров. Здесь находится самая высокая часть одноимённого горного хребта с вершиной Торре — популярное туристическое место.

Португалия, как и другие страны Европы, этим летом пережила несколько волн жары. Июль стал самым жарким за всю историю наблюдений, побив 90-летний рекорд. Почти половина материковой части страны оказалась в состоянии «экстремальной засухи». На остальных территориях засуха просто сильная.

Дата выхода в эфир 11 августа 2022 года.