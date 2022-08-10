France info: животноводческие хозяйства Франции бьют тревогу из-за жары

Французским фермерам, вероятно, придётся сократить поголовье скота, чтобы снизить затраты на содержание животных: из-за засухи травы на всех животных может просто не хватить, сообщает France info. В статье отмечают, что в результате уменьшения объёма кормов для животных и численности самих коров страна может столкнуться с дефицитом и резким подорожанием мясной и молочной продукции уже в ближайшие месяцы.

Недостаток воды, спровоцированный небывалой засухой во Франции, серьёзно влияет на все отрасли сельского хозяйства страны; производители молочной продукции предупреждают, что в ближайшие месяцы цены на всю продукцию продолжат расти, пишет France info. В статье издание приводит статистику, согласно которой за последний год цены на йогурт и полуобезжиренное молоко выросли на 4,5%, на сыр — более чем на 5%, на масло — почти на 10%. Этот рост обусловлен подорожанием энергии, удобрений и кормов для животных, что было вызвано обострением ситуации на Украине, утверждает журналист Венсан Турен. Он пишет, что в результате засухи травы, которой питаются дойные коровы, станет ещё меньше, а значит, продолжат снижаться объёмы производства молока — этот «эффект домино» отразится как на ценах, так и на количестве конечного продукта.

Ещё большую тревогу вызывает то, что животноводам, возможно, придётся сократить поголовье скота, чтобы снизить затраты на содержание животных. Это, в свою очередь, не сулит ничего хорошего мясной промышленности, а производство говядины во Франции уже находится в упадке, отмечает France info. В статье говорится, что за пять лет общее число крупного рогатого скота сократилось на 650 тыс. голов, более половины из которых составляли мясные коровы. И это не всё: по данным Института животноводства, к 2030 году, если засухи будут повторяться, Франция может потерять ещё миллион животных, поскольку заводчики предпочтут пустить скот на убой, чтобы не закупать подорожавшие корма. Это немало беспокоит крупных поставщиков мясной продукции, а также крупнейший покупатель французской говядины — McDonald's, сообщает автор.

Рост цен ожидает и сферу овощеводства, поскольку из-за недостатка воды плодов будет меньше, а их качество будет ниже; при этом автор материала отмечает, что урожай дыни, напротив, может увеличиться на 30%, так как эта капризная культура не любит дожди и предпочитает жару. Но всё же все с нетерпением ждут окончания засушливой погоды, пишет France info.