France info: животноводческие хозяйства Франции бьют тревогу из-за жары
Недостаток воды, спровоцированный небывалой засухой во Франции, серьёзно влияет на все отрасли сельского хозяйства страны; производители молочной продукции предупреждают, что в ближайшие месяцы цены на всю продукцию продолжат расти, пишет France info. В статье издание приводит статистику, согласно которой за последний год цены на йогурт и полуобезжиренное молоко выросли на 4,5%, на сыр — более чем на 5%, на масло — почти на 10%. Этот рост обусловлен подорожанием энергии, удобрений и кормов для животных, что было вызвано обострением ситуации на Украине, утверждает журналист Венсан Турен. Он пишет, что в результате засухи травы, которой питаются дойные коровы, станет ещё меньше, а значит, продолжат снижаться объёмы производства молока — этот «эффект домино» отразится как на ценах, так и на количестве конечного продукта.
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