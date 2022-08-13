Times: из-за объявленной засухи миллионы англичан столкнутся с ограничениями на использование воды

В большинстве районов Англии официально объявлена засуха, сообщает The Times. Это решение властей, как отмечает издание, приведёт к тому, что миллионам англичан придётся столкнуться с ограничениями на использование воды.
На большей части территории Англии была официально объявлена засуха, сообщает The Times. Этот шаг местных властей, как отмечает издание, затронет не менее 30 млн человек.
В частности, как заявили в британском Агентстве по охране окружающей среды, засуха была объявлена в 8 из 14 районов Англии.
Кроме того, водоснабжающие компании Welsh Water, Southern Water и South East Water уже ввели запрет на использование воды для полива садов и мытья машин, а компания Yorkshire Water объявила, что запрет вступит в силу 26 августа.
Издание отмечает, что, вероятно, в ближайшие недели ещё миллионы англичан столкнутся с ограничениями на использование воды.
Также звучат опасения, что засушливый период может продлится до наступления осени.
Харви Брэдшоу, исполнительный директор Агентства по охране окружающей среды и председатель Национальной группы по борьбе с засухой, заявил, что высокие температуры усугубили нагрузку на дикую природу и водную среду страны. Он также призвал людей «контролировать количество воды, которое они используют в этот исключительно засушливый период».
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