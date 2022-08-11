Le Monde: 150 литров в день — во французском Сейане вынуждены ограничивать расход воды из-за засухи

Жителям коммуны Сейан на юго-востоке Франции приходится довольствоваться 150 литрами воды в день на человека: из-за пересыхания источников и грунтовых вод мэрия приняла жёсткие меры. В случае превышения лимита технические специалисты устанавливают на счётчик пластиковый ограничитель, который существенно снижает пропускную способность труб, рассказывает Le Monde.

В коммуне Сейан на юго-востоке Франции жители вынуждены с конца июля ограничить употребление воды до 150 литров на человека в день, пишет Le Monde. По всему региону мэры вводят всё более жёсткие меры, некоторым даже приходится раздавать бутылки с водой из-за пересыхания источников и грунтовых вод, которые обычно снабжали города.

В попытке «избежать худшего», то есть полного отключения воды, службы по контролю отчаянно стараются заставить население сообщества коммун, куда входит Сейан, соблюдать постановление городских властей. Проблема в том, что на «на 90% людей, которые за этим следят, приходится 10%, которые считают, что им всё дозволено», возмущается мэр Сейана и председатель сообщества коммун Рене Юго. Он напоминает, что «только сбалансированное распределение ресурсов поможет отсрочить или даже избежать отключения» воды. Иногда виллы выкачивают несколько десятков тысяч литров в день. «Люди приезжают на каникулы и думают, что здесь «всё включено»: раз у них есть деньги, то они могут спускать столько воды, сколько влезет. Но воды больше нет», — отмечает Юго.

«Им придётся пить свои банкноты», — сердится один из сотрудников службы по контролю, которая следит за ежедневным расходом воды. В таблице Excel каждому счётчику соответствует строчка с фамилией, адресом, числом проживающих (включая кошек и собак), а также объёмом потребляемой воды. Если этот показатель превышает лимит, клетка окрашивается красным. В таком случае после напоминания о принятом постановлении на место выезжает технический специалист, который вставляет в счётчик пластиковый ограничитель с двухмиллиметровым отверстием, который в шесть раз сокращает напор воды. Этого достаточно для душа или приготовления еды, но только не одновременно.

Если такая мера не помогла, нарушителю грозит до €1500 штрафа еженедельно. Для самых активных потребителей воды в ограничителе оставляют отверстие всего в один миллиметр. В начале июля таким образом наказали одну виллу с тропическими джунглями, где каждое лето расходовали 100 тыс. литров. Мэр коммуны предполагает, что со струйкой в один миллиметр сложно «делать всё, что угодно». «Это единственный способ ограничить тех, кто плевать хотел на штрафы», — утверждает Рене Юго.

Согласно данным службы по контролю за потреблением воды, необходимо установить ограничители ещё на 600-700 виллах, однако порой технические специалисты попадают в неприятности. Так, рассказывает Le Monde, в прошлом месяце одного из них забросали помидорами. Иногда случаются и ошибки: показания со счётчиков снимают каждую неделю, и новые жильцы могут столкнуться с тем, что им приходится оплачивать чрезмерные траты предыдущих отдыхающих. Контролирующая организация пытается адаптироваться под такие варианты и готова снимать ограничители каждую неделю, если потребуется.