NBC: американцы шокированы новыми счетами за электричество

Из-за того, что выросли цены на газ, дороже стало и электричество. Некоторым американцам уже в этом месяце придётся заплатить за электричество на 100 долларов больше, чем обычно, сообщает NBC News. Кто-то решил экономить на еде, а кто-то стал разумнее расходовать электроэнергию и не включать кондиционер, несмотря на царящую в этом году жару.

Джиджи Перес была в шоке, когда получила в письме счёт за электричество за этот месяц на 174 доллара.

ПРИСЦИЛЛА ТОМСОН, NBC News: Сколько обычно Вы платите летом?

ДЖИДЖИ ПЕРЕС, жительница Хьюстона: Прошлым летом обычно было около 95-98 долларов.

ПРИСЦИЛЛА ТОМСОН: То есть, получается, сейчас на 80 долларов больше.

ДЖИДЖИ ПЕРЕС: Да, это много.

Джиджи живёт на фиксированный доход в Хьюстоне вместе с дочерью и тремя внуками. Она говорит, что они пытаются экономить электроэнергию, чтобы в будущем счета приходили меньше. И теперь им придётся чем-то жертвовать, чтобы оплатить этот счёт.

ДЖИДЖИ ПЕРЕС: Первое, что я подумала: я оплачу счёт, но у нас не будет воды, или мяса, или чего-то ещё. Цены растут. Так что мне придётся от чего-то отказаться.

В Техасе приходят одни из самых высоких счетов по стране. Но по всей стране за это лето, как ожидается, американцы заплатят 540 долларов за электричество, это на 20 процентов больше, чем год назад. В некоторых штатах рост ещё выше. Компании по электроснабжению в Пенсильвании предупреждают, что повышение цен будет на 45 процентов. И начиная с понедельника некоторые в Массачусетсе, Коннектикуте и Нью-Гемпшире увидят рост до 50 процентов.

МИШЕЛЬ, жительница штата Нью-Гэмпшир: На 100 долларов в месяц больше. Это много.

Рост цен и сопутствующая жара бросают в жар жительницу штата Нью-Гэмпшир Мишель.

МИШЕЛЬ: Я растеряна. Мы ничего не можем сделать. Нам приходится смириться.

В чём причина такого скачка?

МАЙКЛ ВЕББЕР, профессор по энергоресурсам в Университете Техаса в Остине: С одной стороны, это российская спецоперация на Украине. Сейчас цены на газ выросли вдвое-вчетверо, и цены на электричество вместе с ними.

Но есть меры, которые вы можете принять, чтобы снизить свхои траты.

ПРИСЦИЛЛА ТОМСОН: Эксперты говорят: попробуйте на несколько градусов прибавить свой термодатчик климат-контроля. Закройте жалюзи, чтобы комната не перегревалась. И если вам пришёл огромный счёт, обратитесь в свою электрокомпанию, чтобы разработать план оплаты.

МИШЕЛЬ: Сегодня у нас 85 градусов*, довольно влажно, но мы не включаем кондиционеры. Мы стараемся их использовать как можно меньше.

Ни у Мишель, ни у Джиджи впереди не видно перспектив. Они обе подумывают о переезде, чтобы сократить свои траты.

ДЖИДЖИ ПЕРЕС: Я не знаю, что мы будем делать, но нам нужно электричество.

Присцилла Томсон, NBC News, Хьюстон.

* 85 °F примерно равно 29 °C (прим. ИноТВ).