Independent: британские власти попросят население выключать свет и отопление зимой

В распоряжении британских СМИ оказались документы, в которых содержится информация, что власти намерены обратиться к народу с просьбой об экономии электроэнергии, пишет The Independent. При этом британские политики хотели бы, чтобы люди сами сократили потребление естественным образом из-за роста цен.

Судя по проекту властей, который оказался в доступе британских СМИ, они намерены просить жителей Соединённого Королевства выключать свет и отопление зимой, сообщает The Independent. При этом европейские власти уже призвали государства — члены ЕС сократить потребление газа на 15% с августа. И призывы к населению те же: экономить свет и отопление.

Британские власти намерены призвать население сократить время пребывания в душе, гасить свет и убавлять температуру в доме. При этом для оповещения населения об этих мерах применять собираются радио, телевидение, плакаты и листовки.

Также среди этих планов есть проект, по которому национальные электросети будут платить своим клиентам из сферы промышленности, если те будут соглашаться на отключение от электросетей во избежание повсеместного отключения электричества. Национальные электросети Великобритании также попросили своих поставщиков платить контрагентам, чтобы те меняли свои объёмы поставок в зависимости от загрузки электросетей, но British Gas и Shell заявили, что в планах у них пока такого нет.

Впрочем, СМИ пишут, что министры не очень хотели бы просить население сокращать потребление и надеются, что это произойдёт естественным образом из-за высоких цен. В зависимости от тарифа у некоторых британских потребителей цена за коммунальные услуги выросла в среднем в полтора раза. И ожидается, что в октябре она снова пойдёт вверх, пишет The Independent.