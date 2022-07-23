Freie Welt: почти каждый второй немец готов выйти на протесты против энергетической политики Берлина

44% граждан Германии готовы участвовать в демонстрациях против той политики, которую немецкие власти проводят в энергетической сфере, сообщает Freie Welt. В преддверии грядущих протестов Берлин уже спешит загнать всех недовольных в «правый угол». Вместо того, чтобы бороться с последствиями собственных решений, правительство занимается «рефлекторной стигматизацией», избивает критиков «моральной дубиной и заставляет замолчать», пояснила происходящее лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель

44% граждан Германии «точно или с большой вероятностью» готовы принять участие в протестах против энергетической политики немецких властей, сообщает Freie Welt со ссылкой на опрос социологической института INSA. Это почти каждый второй, отмечает автор статьи. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заговорила о возможных «народных восстаниях». При этом уже сейчас Берлин пытается загнать потенциальных демонстрантов в «правый угол».

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер видит связь между грядущими протестами, демонстрациями против мер по борьбе с коронавирусом и правыми радикалами: «Конечно же, есть угроза, что те, кто ещё во время пандемии коронавируса громко заявлял о своём презрении к демократии и при этом нередко шли рядом с правыми экстремистами, попытаются использовать растущие цены как новую тему для мобилизации населения». «Мы подготовлены, в том числе и к возможным новым протестам», подчеркнула она.

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель раскритиковала власти за такую позицию: «Рефлекторная стигматизация ни в чём не повинных граждан, которые протестуют против нынешней политики, стала частью бизнес-модели светофорной коалиции. Вместо того, чтобы бороться с последствиями собственной политики и признать, что она в основном направлена против собственного народа, любого критика избивают моральной дубиной и заставляют замолчать».

По её словам, немцы страдают от политики, которая основывается только на идеологии и подрывает энергетическую безопасность страны. Берлин равнодушен к реальным проблемам граждан, но долго так продолжаться не может, подчеркнула Вайдель.