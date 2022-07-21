Der Standard: собирать учеников в спортзале или отправлять на удалёнку — австрийские школы готовятся к осеннему дефициту газа

Городские власти по всей Австрии ломают головы над тем, как будут бороться с нехваткой электроэнергии этой осенью, пишет австрийская газета Der Standard. Некоторые предлагают включать только каждый второй фонарь уличного освещения или отключить горячую воду в общественных зданиях. В школах думают отапливать не все классы и собирать учеников только в тёплых кабинетах или спортзале, а при необходимости — переводить на удалёнку.

По всей Австрии сейчас обсуждаются планы по экономии энергии — и не только в частных домах, потому что если природный газ действительно станет дефицитным в ближайшие осень и зиму, города и муниципалитеты также столкнутся с серьёзными проблемами, пишет австрийская газета Der Standard.

Общественные здания, школы, пожарные станции, а также плавательные бассейны —муниципальные объекты хотят, чтобы у них было отопление — или нуждаются в электроэнергии, которая также окажется в дефиците, если всё будет развиваться по худшему сценарию.

Ассоциация городов и посёлков на днях обратилась с призывом к своим членам обдумать дальнейшие действия и возможности. Сейчас города всё ещё обсуждают и планируют, как они будут бороться с нехваткой энергии осенью. По данным ассоциации городов, речь идёт о приоритетности различных зданий: например, крытого плавательного бассейна могут быстро коснуться ограничения по времени работы или температуре воды. То же самое относится к отоплению зданий, не имеющих системной значимости, таких как молодёжные центры.

С точки зрения городов, особенно щекотливая ситуация складывается в секторе образования, отмечает Der Standard. По одной из идей, собранных ассоциацией городов, детские сады могут быть оборудованы специальными контейнерами для обогрева.

Города также предчувствуют большие проблемы со школами, которые отапливаются газом. Обсуждается решение с дистанционным обучением: если отапливать все классы больше не получится, учеников будут собирать в оставшихся классах или в спортивном зале, а при необходимости — обучать в цифровом формате. При этом обучение на дому, как во время закрытия школ во время пандемии коронавируса, не предусматривается, подчёркивают в ассоциации городов.

Небольшие муниципалитеты тоже задумались о том, как экономить энергию, продолжает австрийская газета. Ассоциация муниципалитетов, например, рассматривает вопрос об ограничении работы открытых плавательных бассейнов в предсезонный период. Кроме того, некоторые муниципалитеты задаются вопросом, действительно ли горячая вода необходима для мытья рук в общественных зданиях.

Уличное освещение тоже играет свою роль в экономии энергии: например, если горит только каждый второй фонарь, расход энергии сокращается вдвое. Однако при этом возникают юридические вопросы, такие как ответственность в случае несчастных случаев, отмечает ассоциация муниципалитетов.

Городские власти не могут принимать масштабные меры, отмечает Der Standard. «Пространство для манёвра относительно скромное», — говорит Йозеф Ляйтнер, мэр городского округа Визельбург в Нижней Австрии. Его муниципалитет уже закупил генераторы для водопровода и очистных сооружений — на случай масштабного отключения электроэнергии. Экономия газа возможна только за счёт отопления общественных зданий — а здесь, по словам Ляйтнера, весь потенциал уже используется.

В любом случае, чтобы стать независимыми от газа в предстоящем отопительном сезоне, потребуется слишком много времени, подчёркивает издание. Мэр города Франкенау-Унтерпуллендорф в Бургенланде Ангелика Миледер говорит, что она хотела бы сразу же установить фотоэлектрические системы на всех общественных зданиях. Но компании работают на пределе возможностей, «меньше чем за год ничего не происходит».

Санкт-Пёльтен считает, что выбрал правильный путь: те, кому тепло обеспечивается централизованным теплоснабжением, получают около двух третей из отработанного тепла от мусоросжигательных печей. При необходимости эта доля может быть увеличена до 80%, говорит мэр Маттиас Штадлер. Если бы газ перестал поступать в Австрию, система централизованного теплоснабжения Санкт-Пёльтена смогла бы компенсировать это за счёт нефти.

А Ранквайль в Форарльберге и вовсе может не беспокоиться по этому поводу: город отапливает большинство своих муниципальных зданий с помощью биомассы, заключает австрийская газета Der Standard.