Libération: парижским магазинам сказали закрыть двери ради экологии

00:17
Пимблетт одержал победу над Ливиттом удушающим приёмом на турнире UFC в Лондоне
Английской боец Пэдди Пимблетт победил Джордана Ливитта на турнире UFC Fight Night 208.
00:17
Власти Сочи сообщили, что уровень воды в реке Бзугу достиг неблагоприятных отметок
Уровень воды в реке Бзугу в Сочи приблизился к неблагоприятным отметкам вследствие сильного дождя, сообщает пресс-служба администрации города.
00:05
Власти Запорожской области заявили, что у украинских беженцев на Западе изымают детей
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в западных странах у украинских беженцев, прибывших туда, начали изымать детей под надуманными предлогами.
23:55
В Польше из-за бури 36 тысяч человек остались без электричества
Польский правительственный центр безопасности заявил, что один человек погиб, 36 тыс. остались без электроэнергии в результате бури в Польше.
23:51
Николаев считает правильным решение назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев оценил действия судьи Кирилла Левникова в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:1).
23:37
Крылов нокаутировал Густафссона за минуту и восемь секунд на турнире UFC Fight Night 208
Никита Крылов одержал победу над шведом Александером Густафссоном на турнире UFC Fight Night 208.
23:36
Лавров 24 июля проведёт переговоры с руководством Египта
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 июля проведёт переговоры с руководством Египта.
23:21
Мостовой: по итогам двух туров я не вижу кого-то сильнее «Спартака»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о гостевой победе столичного клуба в матче второго тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:4).
23:20
Минобороны России: украинские силовики размещают вооружение в жилых домах в Артёмовске
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные и националисты размещают вооружение в жилых домах и учебных заведениях на подконтрольной Киеву территории ДНР.
23:06
Российские сапёры обезвредили ещё 11,4 тысячи опасных предметов в Донбассе
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сапёры российской армии и МЧС за сутки обезвредили более 11 тыс. взрывоопасных предметов в Донбассе.
23:02
Абаскаль рассказал, кому посвятил очки после победы «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился эмоциями после победы в гостях в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:4).
22:52
The Daily Mail: Роналду согласился на переход из «Манчестер Юнайтед» в «Атлетико»
Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов к переходу в мадридский «Атлетико».
22:50
Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир.
22:46
Баженов считает фатальным для «Краснодара» удаление Черникова в матче со «Спартаком»
Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов высказался об удалении защитника «Краснодара» Александра Черникова в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красно-белыми (1:4).
22:36
Федун: в историю курьёзных пенальти записана очередная прекрасная страница
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 с «Краснодаром».
22:36
В Камеруне прошли похороны Пьера Нарцисса
В посольстве Камеруна в Москве заявили, что в африканской стране состоялись похороны певца Пьера Нарцисса.
22:23
Губерниев: если «Спартак» будет забивать по четыре мяча, то никакие судьи им не страшны
Известный спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о победе «Спартака» в матче с «Краснодаром» в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:22
ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов»
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из «Градов».
22:06
Минобороны: более 27 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 27 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
21:54
«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче второго тура чемпионата России
Московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:50
Минобороны России: боевики нацбатальона разместили РСЗО в школе в ДНР
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики нацбатальона «Правый сектор»* разместили в школе посёлка Нью-Йорк реактивные системы залпового огня, из которых совершают обстрелы позиций российских войск и сил ДНР.
21:45
В «Спартаке» опровергли информацию об уходе Каттани из-за отказа в подписании Налдо
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что уход Луки Каттани с поста спортивного директора столичного клуба не связан с отказом в подписании защитника Налдо.
21:37
ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Розовском районе региона.
21:26
МИД Турции вызвал шведского дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Турции вызвало представителя посольства Швеции в Анкаре.
21:26
The Times: «Атлетико» планирует расстаться с Гризманном ради контракта с Роналду
В мадридском «Атлетико» хотят расстаться с нападающим Антуаном Гризманном, чтобы подписать контракт с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
21:19
Арина Аверина — о «Хрустальной розе»: волнение чувствуется, но не как на чемпионатах мира
Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина высказалась об участии в международном турнире «Хрустальная роза» в Минске.
21:12
ВСУ выпустили почти 40 снарядов по Новобахмутовке в ДНР
В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские военные выпустили почти 40 снарядов по Новобахмутовке.
20:57
Центр «Вектор» заявил о готовности оказывать поддержку странам в борьбе с оспой обезьян
Центр «Вектор» Роспотребнадзора заявил о готовности оказывать научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян.
20:53
Мокаев одержал победу над Джонсоном на турнире UFC в Лондоне
Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев победил американца Чарльза Джонсона на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне.
20:47
Ласицкене высказалась об идее приравнять смену спортивного гражданства к госизмене
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на слова депутата Госдумы Романа Терюшкова, который предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.
20:40
Новожилова: Чикунова могла проплыть быстрее, если бы на финише была достойная конкуренция
Витта Новожилова, тренер Евгении Чикуновой, высказалась о выступлении воспитанницы на международных соревнованиях по плаванию «Игры дружбы» в столице Татарстана.
20:37
Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости новых мер в России из-за оспы обезьян
Роспотребнадзор заявил, что необходимость в введении в России дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян отсутствует.
20:35
Тренер Чикуновой рассказала о планах побить мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом
Витта Новожилова, тренер Евгении Чикуновой, считает, что спортсменка в силах побить мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.
20:23
В «Оренбурге» высказались о хет-трике Сычевого в матче с «Уралом»
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на хет-трик нападающего Владимира Сычевого в матче второго тура чемпионата России с «Уралом» (3:0).
20:23
Один человек погиб при столкновении автомобиля с микроавтобусом в Дагестане
Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Дагестане.
20:08
Ласицкене ответила на вопрос, собирается ли она менять спортивное гражданство
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, собирается ли менять спортивное гражданство.
20:04
В ДНР заявили об обстреле 11 населённых пунктов со стороны ВСУ за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 11 населённых пунктов в ДНР, выпустив более 180 снарядов, заявили в Народной милиции республики.
20:02
Алдонин: не стал бы распевать хвалебные оды ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о матче столичного клуба с «Сочи» в рамках второго тура чемпионата России.
19:57
Рианчо: запас доверия к Абаскалю должен быть не менее ста дней
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил шансы столичной команды в матче второго тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
19:57
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Иране
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в Иране.
19:47
Президент Казахстана прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Саудовскую Аравию, где проведёт переговоры с руководством страны.
19:40
Капелло сравнил Кварацхелию с Салахом
Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло оценил перспективы итальянского «Наполи».
19:35
Mirror: «Барселона» отказалась от трансфера Роналду
«Барселона» не будет приобретать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в летнее трансферное окно.
19:35
В Анапе выписали из больницы всех пострадавших в аквапарке
В пресс-службе администрации Краснодарского края заявили, что людей, которые были госпитализированы после посещения аквапарка в Анапе, выписали.
19:26
Хет-трик Сычевого принёс победу «Оренбургу» в матче с «Уралом»
«Оренбург» на своём поле нанёс разгромное поражение «Уралу» из Екатеринбурга в матче второго тура чемпионата России по футболу.
19:22
Лечащий врач заявил об улучшении здоровья заболевшего COVID-19 Байдена
Состояние здоровья президента США Джо Байдена, заболевшего коронавирусом, улучшается, но у него всё ещё есть симптомы болезни, заявил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор.
19:20
Точилин — о поражении «Сочи» от ЦСКА: тяжело комментировать подобные игры с таким счётом
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о поражении команды в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
19:17
Погребняк — о победе ЦСКА над «Сочи»: у «Зенита» появился настоящий конкурент
Бывший нападающий петербургского «Зенита» Павел Погребняк оценил работу главного тренера столичного ЦСКА Владимира Федотова.
19:06
Подача воды возобновлена во всех районах Мариуполя
Начальник аварийной службы ГУП ДНР «Вода Донбасса» в Мариуполе Владимир Шеханин заявил, что коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырёх районах города.
18:59
Форвард ЦСКА Заболотный сравнил «Зенит» с «Баварией»
Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный высказался о трансферной активности петербургского «Зенита».