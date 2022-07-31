Independent: президента Ирландии призвали прояснить позицию по украинскому конфликту после письма жены
Президента Ирландии Майкла Хиггинса призвали выступить с заявлением и прояснить позицию относительно российской спецоперации на Украине, после того как его жена Сабина Хиггинс написала письмо в газету The Irish Times, в котором изложила своё видение конфликта, сообщает The Independent.
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