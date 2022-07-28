Spectator: Владимиру Путину удалось выставить Европу политически бессильной

Европа, похоже, добралась до финала энергетической войны против России: «Газпром» объявил о сокращении объёма поставок газа по газопроводу «Северный поток — 1» в Германию. Как пишет обозреватель The Spectator Росс Кларк, в результате пострадает не только немецкая экономика, это также прокатится эффектом домино по всей Европе, и цены снова взмоют ввысь, что говорит о том, что Владимиру Путину удалось выставить Европу политически бессильной.

«Газпром» объявил, что с утра 27 июля сократит объём газа по газопроводу «Северный поток — 1» в Германию до 33 млн кубометров в сутки, что вдвое меньше нынешнего потока в 67 млн кубометров и всего 20% от тех 167 млн кубометров, что прокачивались до начала украинского конфликта. Ведущий автор и обозреватель The Spectator Росс Кларк на фоне этого задаётся вопросом: неужели мир всё-таки добрался до финала энергетической войны Владимира Путина против Запада?

Как отмечает автор материала, утверждается, что сокращение продиктовано необходимостью обслуживания, однако это звучит неубедительно. На компрессорной станции газопровода шесть турбин, и Россия специально получила две запасные, чтобы не допустить сокращения потоков во время ремонтных работ, причём одна из них только что вернулась в Россию после ремонта в Канаде.

От последнего сокращения пострадает не только экономика Германии, которая и так уже на грани рецессии. Оно также прокатится эффектом домино по всей Европе, и цены снова взмоют ввысь.

«Но сейчас Германия оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задаёт Путин. И при нынешних темпах отключений не факт, что через два года в Германии останется хоть какой-то российский газ, который можно было бы бойкотировать. Европе, и особенно Германии, грозят экономические потрясения — и не только из-за энергетического голода. Путину удалось выставить Европу политически бессильной», — констатирует автор The Spectator.