Fox News: американский генерал объяснил, как Китай обходит США в оружии при меньших затратах
Важность Японии особенно хорошо понимали при прошлой и нынешней администрации в контексте противостояния с Китаем. Я хочу вернуться быстро к этому разговору. Если посмотреть на военные траты США, то они тратят на оборону больше, чем девять стран, которые следуют за ними в рейтинге. Но, как вы слышали в предыдущих разделах программы, если оценивать траты Китая с точки зрения эффективности, то получается, что потраченный им один доллар приравнивается к 20 долларам, потраченным США. Поэтому он получает определённые вооружения в пять-шесть раз быстрее, чем США. Что Штаты делают неправильно?
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