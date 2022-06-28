Newsweek: распространению ислама на Аравийском полуострове поспособствовала сильнейшая засуха

Сильнейшая засуха 6-го века стала одним из факторов распространения ислама на Аравийском полуострове, пишет Newsweek, ссылаясь на результаты международного исследования. Изучая местные сталагмиты, учёные установили, что засуха длилась несколько десятилетий и привела к падению Химьяритского царства, на территории которого позже распространился ислам.

Экстремальная засуха стала одной из причин возникновения ислама на Аравийском полуострове, пишет Newsweek, ссылаясь на результат исследования международной группы экспертов.

По словам руководителя группы профессора Доминика Флейтманна, сильнейшая засуха на Аравийском полуострове в 6-м веке нашей эры стала одним из факторов падения Химьяритского царства, что, в свою очередь, привело к распространению ислама.

Как пишет Newsweek, занимавшее территорию современного Йемена Химьяритское царство изначально было языческим, а затем приняло иудаизм в 3-м веке нашей эры. В заявлении исследователей Базельского университета отмечается, что сильнейшая засуха в 6-м веке привела к его упадку и последующему завоеванию соседним царством Аксум (нынешняя Эфиопия).

Как отмечает Флейтманн, факт засухи удалось установить благодаря изучению сталактитов и сталагмитов. «Даже невооружённым глазом по сталактитам был виден период сильной засухи, продолжавшийся несколько десятилетий», — приводит издание слова учёного. Исследователи пояснили, что в периоды засухи диаметр сталагмитов уменьшается.

По словам Флейтманна, после периода экономического упадка и вторжения со стороны Акусма Химьяритское царство потеряло своё значение. «Нужда населения, вызванная голодом и войной, была огромной. Тогда ислам нашёл подходящую почву: люди искали новую надежду, что-то, что могло снова объединить их в единое общество. Это предложила новая религия», — приводит Newsweek слова Флейтманна. При этом учёный отмечает, что считает засуху не единственной причиной распространения ислама, а лишь одним из факторов, способствовавших росту популярности этой религии.