FAZ: стороны конфликта в Йемене сложат оружие на два месяца — впервые за шесть лет войны

Повстанцы-хуситы и поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы Йемена впервые с 2016 года договорилось о прекращении огня на территории всей страны, сообщает Frankfurter Allgemeine. Перемирие в войне, вызвавшей самый тяжёлый гуманитарный кризис в мире, вступило в силу 2 апреля — с началом священного для мусульман месяца Рамадан. ООН намерена воспользоваться временной паузой для возобновления политического процесса.

В субботу в Йемене вступило в силу первое за многие годы соглашение о прекращении огня. Перемирие приурочено к началу священного для мусульман месяца Рамадан. Боевые действия будут приостановлены на два месяца. В последний раз международному сообществу удавалось добиться прекращения огня на территории всей страны в 2016 году. Тогда условия перемирия приняли как повстанцы-хуситы, так и международно признанное правительство, пишет Frankfurter Allgemeine.

В сентябре 2014 года хуситы взяли под свой контроль столицу Йемена Сану. Они вынудили президента Абда Хади бежать в Саудовскую Аравию. В марте 2015 года международная военная коалиция во главе с Саудовской Аравией начала кампанию по восстановлению власти правительства Хади. Движение шиитских повстанцев поддерживается Ираном, который, как утверждает издание, предоставляет им оружие и военных советников.

Война в Йемене вызвала самый тяжёлый гуманитарный кризис в мире. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, около 16,2 млн йеменцев — 45% населения — испытывают нехватку продовольствия.

Соглашение о прекращении огня предполагает конкретные меры укрепления доверия. Министр иностранных дел правительства Хади Ахмед бин Мубарак объявил, что в ближайшее время два судна с топливом смогут беспрепятственно пришвартоваться в порту прибрежного города Ходейда, находящегося под контролем хуситов. Он пообещал, что международный аэропорт Саны будет открыт для ограниченного числа коммерческих рейсов — до сих пор были разрешены лишь гуманитарные. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры об обмене пленными.

Зарубежные лидеры приветствуют соглашение и призывают соблюдать режим прекращения огня и использовать его для работы над урегулированием конфликта при посредничестве ООН. «Как я уже говорил ранее, нам крайне необходимо закончить эту войну», — подчеркнул президент США Джо Байден. Спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг заявил о намерении активизировать работу со сторонами конфликта с целью «окончательного прекращения огня, принятия срочных экономических и гуманитарных мер, а также возобновления политического процесса».

Однако, как отмечает издание, в последнее время поводов для оптимизма «было немного». По утверждениям дипломатов, на переговорах хуситы проявляли непреклонность и настаивали на максимальных требованиях. Шиитское повстанческое движение сопротивлялось поддерживаемым Саудовской Аравией правительственным силам более семи лет. Маловероятно, что хуситы откажутся от контроля над Саной и территориями на севере страны, не потребовав уступок, на которые Хади и его зарубежным союзникам будет тяжело пойти, утверждает Frankfurter Allgemeine.