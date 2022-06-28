Корреспондент Welt: Германия выдаёт себя за мировую державу, но внутри страны царит хаос

На саммите в Эльмау Германия пыталась предстать мировой державой и мудрым миротворцем в центре Европы, однако во всём остальном немецкое государство терпит провал, констатирует корреспондент Die Welt Франциска Циммерер. В транспортной системе царит хаос, аэропорта и железнодорожные платформы переполнены, люди не могут попасть в поезд даже при наличии билета, — и эта страна стремится играть видную роль в мировой политике.

В то время как Олаф Шольц преподносит Германию как мировую державу в Эльмау, граждане страны сталкиваются с последствиями провалов государства в различных областях, пишет корреспондент немецкой газеты Die Welt Франциска Циммерер.

По её замечанию, после прошедших выходных в памяти остаются два образа Германии. Один связан с кадрами, на которых канцлер Олаф Шольц изображён на фоне Альп на саммите G7 в окружении самых влиятельных людей в мире, на заднем плане — бело-голубое небо, много солнца и живописный замок Эльмау. Другая картина — переполненный аэропорт в Дюссельдорфе, километровые очереди, раздражённые путешественники, сотни брошенных чемоданов. Как эти образы сочетаются друг с другом? Германия — такая влиятельная и такая немощная одновременно?

Пока главы государств и правительств прогуливаются по Эльмау, самому красивому уголку Верхней Баварии, в Германии царит хаос для всех, кто не прилетел на правительственном самолёте или вертолёте, подчёркивает автор статьи. То, что не удалось сделать панкам на острове Зюльт, немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn организует сейчас. Речь о «чистой анархии», уточняет корреспондент Die Welt. По крайней мере, с её точки зрения, именно так это выглядит для многих.

По замечанию Франциски Циммерер, путешествие на поезде в Германии сейчас стало сочетанием соревнования и удачи: пересадки отменяются, бортовые бистро закрываются по непонятным причинам, платформы настолько переполнены, что пассажиров не пропускают в поезд, несмотря на наличие билета. И это в жару. Впрочем, цены на билеты точно поднялись выше, чем температура воздуха.

Те, кто пытается улететь на самолёте, в Берлине или Кёльне в отчаянии маются в очередях на пунктах контроля, мучительно медленно продвигаясь по терминалам. В выходные дни аэропорт Дюссельдорфа был настолько переполнен, что полиция была вынуждена вмешаться из-за беспорядков, сообщается в статье.

Те, кто не хочет связываться со стрессами, которые возникают в поездках, и желает переждать жару в городском открытом бассейне, больше интересуются не тем, где найти самую весёлую водную горку, а тем, где присутствует достаточное количество охранников или, по крайней мере, решительных спасателей. Потому что сообщений о насилии в открытых бассейнах становится всё больше. Массовые драки происходили не только в немецкой столице, подчёркивает автор статьи.

Всё это происходит параллельно с идиллическим альпийским фоном Эльмау: «страна, которая претендует на роль мировой державы, которая хочет быть умным миротворцем в центре Европы, не способна пустить поезда из пункта А в пункт Б». Точно так же страна, которая гордится своей «немецкой эффективностью», не может организовать работу аэропортов так же эффективно и разумно, как это делают менее самодовольные страны — например, в Южной Европе.

И это ещё не всё: Германия также неспособна провести цифровизацию и находится лишь на малую долю дальше на этом пути, чем страны Балтии, которым сейчас приходится умолять Берлин о поддержке перед лицом российской угрозы. «А мы заставляем их ждать в отчаянии у стены высокомерия», — пишет корреспондент немецкой газеты.

Германия, очевидно, лучше знает, что делать, чем её друзья в Восточной Европе, с сарказмом отмечает Франциска Циммерер. И всё же единственные поезда, которые сейчас действительно надёжны в Германии, — это поезда Чешских железных дорог, и бортовые бистро в них тоже намного лучше. «Германия летом 2022 года — это ветхая, напыщенная страна. И ничего привлекательного в этом нет», — заключает корреспондент Die Welt.