20 minutes Оригинал

20 minutes: темнокожий беженец с Украины столкнулся с дискриминацией в Европе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Выходец из африканской Гвинеи Белла Диаби после начала российской спецоперации решил уехать из Харькова, где жил и работал, однако столкнулся с пренебрежительным отношением сначала на польской границе, а потом во Франции. В интервью 20 minutes он рассказал, что префектура Марселя отказалась предоставлять ему временный вид на жительство, хотя он имел на него право как житель Украины.
20 minutes: темнокожий беженец с Украины столкнулся с дискриминацией в Европе
AP

Если для украинских беженцев получение временного вида на жительство стало почти формальностью, то Белла Диаби из Гвинеи, как и многие другие живущие на Украине африканцы, столкнулся с проблемами не только при пересечении границы, но и на территории Франции, пишет 20 minutes. Несмотря на то что после учёбы он нашёл в Харькове работу и получил вид на жительство на 10 лет, из-за своей национальности ему пришлось преодолевать административные препоны французской бюрократии.

Как рассказывает издание, после начала российской спецоперации 35-летний Белла Диаби и его соседи по квартире провели ночь в убежище, спасаясь от бомбёжки. На рассвете они решили уехать во Львов и отправились на вокзал. «Там нам сказали, что поезда для детей и женщин, а мужчины не могут уехать. Однако на перроне остались только темнокожие и выходцы из Северной Африки», — вспоминает Диаби.
 
Наконец, он смог сесть в вагон и после непростой дороги добрался до польской границы, где, по его собственным словам, столкнулся с таким же неодинаковым отношением к беженцам. «Иностранцы были вынуждены ждать по три-четыре дня на морозе, без еды у нас был доступ только к чаю и кофе, — пожаловался Диаби в интервью. — По ночам, чтобы согреться, мы жгли ту одежду, которую взяли с собой».
 
Путь продолжился в Берлин, Париж, а затем Марсель, где выходец из Гвинеи столкнулся с новой проблемой. «Я пришёл 5 апреля в префектуру, где мне сказали, что я не украинец и могу уходить», — рассказал собеседник французской газеты. Только после вмешательства Марго Бони из ассоциации помощи беженцам и адвоката Филиппа Перолье, которые осудили неправомерный отказ администрации, Белла Диаби смог со второго раза получить временный вид на жительство на месяц, в течение которого рассматривали его заявку. Как постоянный житель Украины 4 мая он всё же получил разрешение жить и работать на территории Франции в течение полугода.
 
Префектура Марселя заверила журналистов, что на 14 июня предоставила временный вид на жительство 2331 беженцу. В администрации уточнили, что выдают этот документ в тот же день, если заявитель подал полный комплект документов, а при отсутствии каких-либо подтверждений или переводов его просят прийти, как только он их получит. В префектуре подчёркивают, что «менее десятка человек не смогли предоставить достаточно подтверждающих документов» для получения временного вида на жительство — в этом случае им выдаётся разрешение на месяц, во время которого их досье рассматривают более подробно.
 
В то же время Марго Бони из ассоциации помощи беженцам сообщает о другом опыте: по её словам, случаев отказа в предоставлении временного вида на жительство много, причём, похоже, только в Марселе — в Париже всем беженцам с Украины его выдают хотя бы на месяц. Бони подчёркивает, что во Франции существует неравенство в рассмотрении заявок: «Для украинцев всё проходит должным образом, однако для остальных это настоящая катастрофа». Адвокат Филипп Перолье рассказывает о других примерах дискриминации: европейский закон позволяет дать временную защиту всем членам семьи, однако префектура потребовала постоянный вид на жительство у марокканца, который состоял в браке с украинкой. До июня на борту корабля, где разместили украинских беженцев, насчитали 30—50 похожих случаев, отметил Перолье в разговоре с 20 minutes.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
20 minutes Франция Европа
теги
Африка беженцы Гвинея дискриминация мигранты расизм спецоперация России на Украине Украина Франция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров