El País: Брюссель предупредил о риске «катастрофического голода» в Африке и нового миграционного кризиса

В Европейском союзе предупредили о растущем риске «катастрофического голода» в странах Северной Африки, который может привести к новому миграционному кризису, передаёт El País. Брюссель, согласно отчёту, составленному Европейской комиссией и Европейской службой внешних связей, полагает, что это вызвано украинским конфликтом и, в частности, проблемами экспорта украинской сельхозпродукции и ростом цен на энергоносители.

Последствия российской спецоперации на Украине распространяются практически на все уголки земного шара, в связи с чем ЕС разработал план действий для преодоления социальных, политических и экономических последствий конфликта в третьих странах, сообщает El País.

В отчёте, составленном Европейской комиссией и Европейской службой внешних связей, доступ к которому получило испанское издание, говорится о растущем риске «катастрофического голода» в странах Северной Африки, который может привести к «новым волнам социального протеста, внутреннего перемещения и миграции в соседние регионы и, возможно, в ЕС». В документе не уточняется направление потенциального миграционного кризиса, однако El País полагает, что миграция из Африки через Средиземное море прежде всего коснётся Испании и Италии.

Отчёт определяет дальнейшие действия по реагированию на последствия украинского конфликта, которые уже затронули многие страны — от тех, которые находятся ближе всего к нему, таких как Молдова, Армения и Азербайджан, до таких далёких, как Бангладеш, Мексика и Аргентина. На этой неделе он был направлен правительствам 27 стран Европейского союза.

Подготовленный Брюсселем документ охватывает территорию от Балкан до Латинской Америки, Центральной Азии, Ближнего Востока, Магриба и Сахеля. Во всех этих регионах ощущаются последствия «нового геополитического сценария, характеризующегося высокой нестабильностью и растущими рисками фрагментации международного сообщества».

Как пишет издание, в Брюсселе это связывают с конфликтом на Украине и, в частности, с проблемами с экспортом украинской сельхозяйственной продукции и ростом цен на энергоносители. Всё это уже имеет «очень значительное» влияние в таких странах, как Марокко, Тунис, Ливия и Египет. Кроме того, «идеальный шторм» в Магрибе и на Ближнем Востоке усугубляется последствиями пандемии, которые странам пока так и не удалось преодолеть, засухой и ограниченными бюджетными возможностями для оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения.

«Нехватка зерна и других основных сельскохозяйственных продуктов вместе с ростом цен на основные товары и продукты питания и сокращением субсидий могут привести к серьёзным экономическим и социальным кризисам», — предупреждает Брюссель.

Согласно отчёту, Еврокомиссия намерена сосредоточить свою помощь на странах, наиболее пострадавших в результате кризиса, на тех, которые стремятся вступить в ЕС, на наиболее влиятельных государствах в каждом из регионов или на тех, которые представляют особую важность для импорта энергоресурсов и сырья.

ЕС уже оказывает поддержку ряду стран, выделив более €225 млн Египту, Ливану, Ливии, Сирии, Палестине, Марокко и Тунису. Как отмечает испанское издание, в долгосрочной перспективе блок планирует помочь этим странам по мере возможности развивать собственное производство.

Согласно отчёту, риск экономического и социального кризиса «особенно высок в Египте, Иордании, Йемене, Ливане, Ливии, Марокко и Тунисе» — странах с общим населением более 200 млн человек. При этом угроза голода возрастает «среди самых бедных слоёв населения», что создаёт опасность как внутренней, так и внешней миграции, в том числе, «возможно, в ЕС». В июне страны блока договорились о механизме распределения беженцев, который может быть запущен в случае следующего миграционного кризиса.

Согласно данным, представленным в отчёте, уже около 193 млн человек, то есть на 40 млн больше, чем в прошлом году, «испытывают острую нехватку продовольствия и нуждаются в срочной помощи».

Длительный конфликт — сценарий, который НАТО считает весьма вероятным, — также может дестабилизировать ситуацию в Латинской Америке и Карибском бассейне. «Рост цен на энергоносители и продукты питания увеличат бедность, голод и социальную напряжённость в условиях растущего неравенства, политической поляризации и недоверия к правительствам», — сказано в документе.

Помимо мер поддержки, Евросоюз также планирует «дипломатическое наступление» на распространение Россией своей версии событий. El País напоминает, что Москва называет причиной продовольственного и энергетического кризиса антироссийские санкции, введённые странами Запада в ответ на ввод войск России на Украину. В частности, план предусматривает проведение в конце года саммита на уровне министров с Лигой арабских государств и, возможно, с Союзом для Средиземноморья.

Впрочем, в отчёте признаётся, что версия Кремля «широко распространена среди правительств и населения развивающихся стран». Считается, что её распространение усиливается благодаря тому, что некоторые «другие державы» придают ей авторитет. Эти слова El País называет «завуалированным намёком на Китай». Кроме того, как полагают в Брюсселе, имидж ЕС ухудшается в странах, в которых нет независимых средств массовой информации.