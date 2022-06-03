Обозреватель Guardian: Россия выигрывает развязанную Западом экономическую войну

Введённые Западом санкции против России возымели обратный эффект и не смогли вынудить Кремль завершить спецоперацию на Украине, считает обозреватель The Guardian Ларри Эллиотт. Он утверждает, что такая «экономическая война» и спровоцированные ею энергетический и продовольственный кризисы могут привести к гуманитарной катастрофе, поэтому рано или поздно необходимо подписать соглашение с Кремлём.

Прошло три месяца с тех пор, как Запад начал экономическую войну против России, однако она идёт не по плану, пишет экономический обозреватель The Guardian Ларри Эллиотт. По его словам, антироссийские санкции не считались лучшим вариантом развития событий, однако они были лучше, чем два других пути: бездействие или военное вмешательство.

Автор статьи напоминает, что сразу после начала спецоперации Запад принял первый пакет экономических мер, предполагая, что в считанные дни Украина капитулирует. Этого не произошло, и последствия по-прежнему незавершённых санкций постепенно ощущаются всё сильнее. При этом, отмечает журналист, нет никаких оснований полагать, что Россия в скором времени оставит Украину. В этом нет ничего удивительного: действия Запада привели к обратному эффекту и подняли цену на экспорт нефти и газа из России, что увеличивает её торговый баланс и даёт средства для продолжения спецоперации. За первые четыре месяца 2022 года Москва заработала $96 млрд, что более чем в три раза превышает данные прошлого года за тот же период.

На этой неделе Евросоюз объявил о частичном эмбарго на российскую нефть. В результате цены на сырую нефть на международных рынках подскочили, что выгодно для Кремля. Россия не испытывает проблем с поиском альтернативного рынка для своих энергоносителей: по сравнению с прошлым годом, в апреле экспорт нефти и газа в Китай вырос более чем на 50%. Автор статьи не говорит, что санкции пройдут для России бесследно: МВФ предполагает, что её ВВП в этом году сократится на 8,5% из-за прекращения импорта. Однако Европа только начинает постепенно избавляться от зависимости от российских энергоресурсов, поэтому Путину в ближайшее время не грозит финансовый кризис. Благодаря крепкому рублю у Кремля есть время, чтобы найти альтернативных поставщиков запчастей и комплектующих из стран, которые согласны обходить западные ограничения.

На прошлой неделе прошёл форум в Давосе, и хотя официально страны-участники осудили агрессию России и вновь выразили поддержку Украине, в кулуарах многие высказывали обеспокоенность экономическими издержками из-за затянувшегося конфликта. По мнению Ларри Эллиотта, такие опасения полностью оправданы. События на Украине подстегнули и без того значительный рост цен. Сейчас годовая инфляция в Великобритании составляет 9% — самый высокий показатель за 40 лет. Стоимость нефти достигла рекордных значений, а к октябрю ценовой потолок на энергоресурсы должен увеличиться на £700—800. В результате конфликта западные страны столкнутся с медленным или отрицательным экономическим ростом, а также растущей инфляцией. Центральные банки поднимают процентные ставки, растёт безработица. Причём эти проблемы особенно сильно затронут другие европейские страны, которые больше зависят от российского газа, чем Великобритания.

В то же время бедным странам мира угрожает не стагфляция, а голод: в портах Чёрного моря блокируют экспорт украинской пшеницы. Во всех международных организациях — МВФ, Всемирном банке, ВТО и ООН — растут опасения в надвигающейся гуманитарной катастрофе. Как объясняет специалист, если развивающиеся страны сами не экспортируют энергоресурсы, они столкнутся с тройным ударом: топливный и продовольственный кризисы приведут к финансовому. Перед выбором — кормить своё население или платить международным кредиторам — правительства предпочтут первое. Шри-Ланка стала первой с 24 февраля страной, которая объявила о дефолте по внешним долгам, но она не станет последней.

Экономический обозреватель считает, что обвинения Путина в использовании продовольственного кризиса имеют под собой основания, но его желание пойти на это не должны никого удивлять. Эллиотт утверждает, что российский президент с самого начала был готов к продолжительной игре и ждал, когда международная коалиция начнёт раскалываться. «Кремль считает, что у российской экономики болевой порог выше, чем у Запада, и, скорее всего, он в этом не ошибается», — подчёркивает журналист. Доказательством служит то, что президент США Джо Байден решил поставлять Украине ракетные системы в надежде, что американское оружие сработает эффективнее любых санкций и заставит Путина вывести войска.

Автор статьи считает, что на данный момент поражение Путина на Украине выглядит неправдоподобным сценарием. По его мнению, есть другие возможные варианты: в первом ещё более жёсткие экономические санкции срабатывают и заставляют Россию отступить, во втором конфликт заканчивается мирным урегулированием. Хотя Западу сложно с этим смириться, экономическая реальность сейчас подсказывает только одно решение: рано или поздно с Кремлём заключат соглашение, пишет в заключение обозреватель The Guardian.