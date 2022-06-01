Le Figaro: проблема разрешения украинского конфликта расколола Запад на два лагеря

После всплеска единодушия в ЕС в первые недели украинского конфликта политические разногласия регионов Европы вновь одерживают верх, констатирует издание. Если страны Западной Европы во главе с Францией, Германией и Италией выступают за немедленное прекращение огня и дипломатические переговоры между Москвой и Киевом, государства Северной и Восточной Европы считают, что надо делать всё, чтобы операция России не увенчалась успехом. Объединяет два лагеря одно: уверенность в том, что окончательное решение за украинцами, отмечает издание.

Даже запоздалый консенсус 27 членов ЕС в Европейском совете по вопросу сокращения импорта российской нефти на 90% к концу года стал хорошей новостью с точки зрения единства континента, пишет Le Figaro. «Но этого, несомненно, будет недостаточно, чтобы собрать воедино кусочки европейского пазла, который рассыпался после трёх месяцев военных действий», — констатирует издание.

После всплеска единодушия в первые недели конфликта на Украине и «пробуждения» Запада перед лицом России политические различия регионов Европы вернулись, разделив континент на два блока. С тех пор как разгорелся конфликт в Донбассе, западные союзники разошлись во мнениях о том, как и когда его следует закончить. На западе Европы «лагерь мира» во главе с Францией, Германией и Италией хочет как можно скорее прекратить боевые действия и начать переговоры. Берлин выступает за идею прекращения огня, которая, как некоторые надеются, позволит вернуться к «обычному положению дел». Италия предложила мирный план, который как две капли воды похож на «погружённые в глубокую кому» Минские соглашения, условия которых крайне невыгодны для Украины. Рим не хочет «унижать» Россию, отмечает издание.

Что касается Франции, то она хочет, в лучших традициях излюбленного макроновского выражения «в то же время», и поддержать Украину, поставляя ей артиллерийские установки Caesar, и убедить её президента подумать о прекращении огня и переговорах. В Елисейском дворце вариант «унижения Владимира Путина» также не рассматривается, поскольку Россия — сосед, который «не переедет» и с которым нужно будет заново учиться жить вместе. Несмотря на спецоперацию, Россия по-прежнему рассматривается в Париже как держава, которая играет важную роль в европейской архитектуре безопасности, отмечает газета.

С точки зрения этих трёх стран, позицию которых негласно разделяют Бельгия, Греция, Австрия и Венгрия, длительная война будет сопряжена со всё более серьёзными экономическими издержками — не только для Украины, но и для Европы. Не говоря уже о других угрозах: об опасности разрастания конфликта, миграционном кризисе, риске ядерного удара или прямой провокации против страны НАТО.

Хотя Джо Байден с самого начала конфликта занимает жёсткую позицию по отношению к России, некоторые голоса начинают присоединяться к «лагерю мира» и в Соединённых Штатах, отмечает газета. Так обстоит дело с Генри Киссинджером, 99-летним бывшим государственным секретарём США, известным своим «реализмом», который многие считают «цинизмом». Выступая на экономическом форуме в Давосе, он призвал Украину «пойти на территориальные уступки» России, согласившись на статус-кво, существовавший до войны: то есть на присоединение Крыма к России и независимость отколовшихся в 2014 году территорий на востоке Украины.

Но бывший госсекретарь не единственный, кто дистанцируется от войны по другую сторону Атлантики, пишет газета. Министр обороны Ллойд Остин, который ранее согласился на помощь Украине и заявлял о необходимости ослабить Россию, позже заявил о необходимости «немедленного прекращения огня» после телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Наконец, в недавней редакционной статье газеты The New York Times говорится, что поражение России было бы одновременно «нереалистичным и опасным».

На севере и востоке Европы, за исключением Венгрии, доминирует «партия победы», считающая, что Россию необходимо победить военным путём и навсегда изгнать её с Украины — в том числе с территорий, присоединённых в 2014 году. В отличие от Эммануэля Макрона, который хочет поддерживать связь с Владимиром Путиным от имени Европы, этот лагерь считает, что необходимо порвать все отношения с российским президентом. Страны Восточной и Центральной Европы уверены, что санкции только начинают приносить свои плоды и что их необходимо усилить. Они утверждают, что уступать Владимиру Путину опаснее, чем противодействовать ему и провоцировать его. Они отвергают идею прекращения огня, которая только превратила бы войну в замороженный конфликт и принесла бы ещё больше выгоды Владимиру Путину. Они обвиняют Эммануэля Макрона в том, что он предложил «архитектуру безопасности» Европы, включающую Россию, а Берлин — в том, что тот слишком потворствует Кремлю. Пока неизвестно, носит ли эта перемена временный характер, но с начала конфликта центр тяжести континента переместился в Восточную Европу, констатирует издание.

Тем не менее,есть одна вещь, объединяющая оба европейских лагеря: необходимость позволить украинцам принимать решение о ведущихся на территории их страны военных действиях, даже если этот выбор не совсем свободен, поскольку зависит от поддержки Запада. Как обычно, Кремль играет на разногласиях между странами Запада и делает ставку на сокращение помощи Украине из-за усталости общественного мнения и экономических последствий санкций. Чтобы усилить этот раскол, «Россия мобилизовала свои средства массовой информации и сети агентов влияния в западных странах, чтобы сломать единый фронт европейцев и американцев», — объясняет специалист Франсуаза Том в статье для ресурса Desk Russia. Но и здесь пока неизвестно, кто победит в этом соревновании на скорость, заключает газета.