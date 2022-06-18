WION: Судану грозит худший в истории продовольственный кризис

03:58
Посол Антонов заявил об упадке американоцентричного мироустройства
Истоки нынешнего кризиса заключаются в упадке американоцентричной модели мироустройства, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
03:40
Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, в том числе в районе города Ашкелон, сообщает пресс-служба армии страны.
03:27
Посол Антонов: поставка оружия Киеву является путём к конфронтации России и США
Накачка Украины оружием является путём к конфронтации между Россией и США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
03:06
В Чили выявлен первый случай оспы обезьян
Первый случай оспы обезьян зафиксирован в Чили, сообщила министр здравоохранения страны Бегонья Ярса Санчес.
02:55
Участок трассы Москва — Симферополь повреждён при обстреле в Запорожье
Военные Украины во время обстрела города Васильевки в Запорожской области повредили участок трассы Москва — Симферополь, сообщает военно-гражданская администрация региона.
02:38
Посольство России в США отвергло обвинения в «бряцании ядерным оружием» в адрес Москвы
Российское посольство в США заявило о необоснованности обвинений в «бряцании ядерным оружием» в адрес Москвы.
02:21
Гендиректор ОСК рассказал о выручке компании в 2021 году
Выручка Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в прошлом году превысила 370 млрд рублей, заявил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.
02:05
Мединский: Россия не желает, чтобы Украина была «наконечником копья Запада»
Помощник российского президента Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что Россия не хочет, чтобы Украина была наконечником копья Запада, нацеленного ей в сердце.
01:50
Скворцова: третью фазу исследований вакцины «Конвасэл» могут начать в конце лета
Третья фаза клинических исследований вакцины против коронавируса «Конвасэл» может стартовать в конце лета, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
01:36
Слуцкий не исключил продолжение переговоров с Украиной
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключил возобновления переговоров с Украиной при прекращении деструктива со стороны Киева.
01:21
Додик заявил о безальтернативности российских энергоресурсов
Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что у российских энергоресурсов нет альтернативы.
01:05
Мединский: поставки Западом оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта
Помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что поставки США и другими странами НАТО оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и являются усугублением проблемы.
00:58
EHF отложила принятие решения о допуске российских гандбольных клубов к турнирам
В Европейской федерации гандбола (EHF) сообщили, что исполнительный комитет организации отложил принятие решения по вопросу о допуске российских клубов к участию в турнирах под её эгидой.
00:55
Член президиума БиГ Додик: мы не желали присоединяться к санкциям
Босния и Герцеговина не хотела присоединяться к санкциям против России, заявил член президиума БиГ Милорад Додик.
00:39
Жигулёв — о своём будущем: есть предложения от клубов РПЛ
Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв сообщил, что у него есть предложения от ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:37
Мединский высказался о возможности смены Западом позиции в отношении России
Помощник российского президента Владимир Мединский в интервью RT Arabic ответил на вопрос, когда западные страны могут пересмотреть свои позиции по отношению к России.
00:32
Мединский: для России не существует вопроса Крыма и Донбасса на переговорах с Киевом
Помощник российского президента Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что для России не существует вопроса Крыма и Донбасса на переговорах с Украиной.
00:22
Глава Федерации фехтования России — о членстве в ЕКФ: разум победил
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался об отказе Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) лишить Россию членства в организации.
00:20
Путин: отношения с БиГ продолжаются и будут развиваться
Отношения России с Боснией и Герцеговиной будут развиваться, несмотря на наличие сложностей, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорадом Додиком.
00:14
Хохлов не имеет представления о том, чего ждать от Йокановича
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о новом наставнике московской команды Славише Йокановиче.
00:07
Украинский генерал сообщил, что ВСУ терпят потери «до 50% военной техники»
Украинский генерал Владимир Карпенко в беседе с американским журналом National Defense сообщил, что ВСУ за время боевых действий потеряли до половины военной техники.
23:56
Цзю уверен в победе Бетербиева в титульном бою со Смитом
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю дал прогноз относительно титульного поединка между россиянином Артуром Бетербиевым и Джо Смитом — младшим из США.
23:50
Мединский: действия Польши говорят о стремлении вернуться к Речи Посполитой
Помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT Arabic прокомментировал сообщения о стремлении Польши контролировать запад Украины.
23:41
Александр Кержаков: готов рассмотреть любые предложения
Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал о своих ближайших планах.
23:40
Путин провёл короткую встречу с главредами СМИ и военкорами
Президент России Владимир Путин провёл встречу с главными редакторами СМИ и военкорами на ПМЭФ в укороченном формате из-за подвижек в графике, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
23:26
Абаскаль: «Спартак» будет играть в агрессивный футбол
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, в какой футбол будет играть его команда.
23:24
Мединский рассказал, что переговорная активность заморожена по инициативе Киева
Помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что переговорная активность между российской и украинской сторонами заморожена по инициативе Киева.
23:16
Президент Армении поблагодарил Путина за приглашение на ПМЭФ
Президент Армении Ваагн Хачатурян выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за приглашение на Петербургский международный экономический форум.
23:10
Власти Калининграда: продажа пива на стадионах помогла бы решить задачу их окупаемости
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался о возможной отмене запрета на продажу пива на футбольных стадионах в России.
23:03
Алдонин — о переходе Гайича: в ЦСКА случайных трансферов не бывает
Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал трансфер защитника Милана Гайича из «Црвены Звезды».
23:02
Министр Мантуров допустил возрождение брендов «Волга» и «Победа»
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью РБК сообщил, что не исключает планы по возрождению автомобильных брендов «Волга» и «Победа», существовавших в советское время.
22:48
Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за действий США вокруг Украины
Действия нынешней администрации США в ситуации вокруг Украины могут спровоцировать мировую войну, заявил экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
22:36
Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Канады
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал лучшим в первой практике «Формулы-1» — Гран-при Канады.
22:34
В Калининграде потребовали разъяснения от ЕК в отношении запрета Литвы на транзит
Власти Калининграда ожидают от Еврокомиссии разъяснений в отношении запрета Литвы на транзит, заявил губернатор региона Антон Алиханов.
22:26
Американский наёмник: командование многих подразделений ВСУ весьма коррумпировано
Американский наёмник Энди Вин, сдавшийся в плен российским военным под Харьковом, в разговоре с корреспондентом RT Романом Косаревым рассказал, что командование многих подразделений на Украине весьма коррумпировано, а многие отряды «проявляли вопиющую некомпетентность».
22:24
В ПАОК опровергли информацию об интересе к Дзюбе
Генеральный директор ПАОК Макис Гагацис отреагировал на слухи об интересе клуба к российскому нападающему Артёму Дзюбе.
22:21
Мирная жительница ДНР погибла при обстреле со стороны украинских военных
В Донецкой Народной Республике сообщили о гибели женщины при обстреле со стороны украинской армии.
22:19
Ваноли назвал трёх лучших игроков РПЛ сезона-2021/22
Бывший тренер «Спартака» итальянец Паоло Ваноли назвал трёх лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.
22:15
Абаскаль заявил, что не переживает из-за своего возраста
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что для своего возраста обладает достаточным опытом, чтобы руководить большой командой.
22:13
Абаскаль назвал «Спартак» большим проектом, нацеленным на победы
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями после подписания контракта со столичным клубом.
22:10
Литва уведомила Калининград о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций ЕС
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня, заявил губернатор региона Антон Алиханов.
22:06
Американский наёмник Вин сообщил, что на Украине был стрелком и гранатомётчиком
Сдавшийся в плен под Харьковом американский наёмник Энди Вин в своём отряде был стрелком. Об этом он рассказал корреспонденту RT Роману Косареву.
22:04
Metaratings: штаб Абаскаля будет зарабатывать в «Спартаке» около €700 тысяч за сезон
Стала известна сумма, которую будет получать новый тренерский штаб московского «Спартака» во главе с испанцем Гильермо Абаскалем.
21:57
Sky Sports: «Бавария» подписала контракт с Мане
Мюнхенская «Бавария» заключила соглашение с нападающим Садио Мане.
21:57
В США подали иск против Meta за тайный сбор медицинских данных пользователей
Против корпорации Meta* подали коллективный иск, согласно которому принадлежащая ей соцсеть Facebook** осуществляла сбор медицинских данных пользователей, когда они посещали порталы поставщиков медуслуг.
21:49
Американский наёмник Вин рассказал, как сдался в плен российским военным
Американский наёмник Энди Вин, который сдался в плен в районе Харькова, рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что служил в отряде «Багет».
21:39
Глава МИД Украины Кулеба: время дипломатии для разрешения конфликта ещё не пришло
Время дипломатии для разрешения конфликта на Украине ещё не пришло, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
21:38
Бувач надеется, что Йоканович выведет «Динамо» на новый уровень
Заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач считает, что Славиша Йоканович поможет бело-голубым добиться высоких результатов.
21:35
В Нидерландах поддержат предоставление статуса кандидата в члены ЕС для Украины
Нидерланды планируют поддержать рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз, заявил глава нидерландского МИД Вопке Хукстра.
21:32
Симоньян: было важно услышать от Путина, что Россия не уйдёт от людей в Донбассе
Главный редактор RT, модератор пленарной сессии на ПМЭФ Маргарита Симоньян поделилась впечатлениями от мероприятия с участием президента России Владимира Путина.