WION: Судану грозит худший в истории продовольственный кризис

Судан столкнулся с одним из самых тяжёлых продовольственных кризисов в своей истории, сообщает WION. Среди основных причин дефицита еды — нехватка гуманитарной помощи со стороны Запада, украинский кризис, а также плохие урожаи.

Тем временем, Судан сталкивается с одним из тяжелейших продовольственных кризисов в своей истории. Угроза дефицита еды повисла над третью населения страны. Гуманитарные организации сообщили, что Судан срочно нуждается в срочной сельскохозяйственной помощи, в противном случае ситуация может ещё ухудшиться. Всемирная продовольственная программа ООН, а также Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подготовили отчёт о продовольственном кризисе в стране.

В отчёте говорится о том, что 15 миллионов граждан Судана сталкиваются с дефицитом еды: это означает, что жизнь индивидуума подвергается опасности, из-за невозможности потребления достаточного количества продовольствия. Более того, в случае отсутствия помощи, эта цифра к концу года может вырасти до 18 миллионов.

Продовольственные кризис сейчас испытывают все 18 штатов страны. Наиболее сложная ситуация сложилась в штате Дарфур, где с голодом столкнулось до 90% населения. Гуманитарной помощи не хватает: во многом из-за военного переворота, произошедшего в стране в октябре 2021 года. Западные страны осудили переворот и перекрыли поставки важной помощи в Судан.

Ситуация сильно ухудшилась из-за украинского кризиса. Он привёл к глобальному росту цен на еду и топливо. Ещё одним фактором стало глобальное изменение климата, которое привело к плохим урожаям по всей стране. Судану удалось произвести около пяти млн тонн зерновых, однако этого хватит для того чтобы прокормить лишь две трети населения страны.