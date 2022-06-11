ZDF: новый всплеск коронавируса ожидает Германию уже летом

Институт Роберта Коха предупреждает, что уже летом в Германии ожидается рост числа заражений коронавирусом, сообщает немецкий телеканал ZDF. По данным исследователей, через несколько недель большинство выявленных случаев заболевания будет приходиться на новые разновидности штамма «омикрон», которые сейчас демонстрируют наиболее активный рост распространения.

Институт Роберта Коха ожидает дальнейшего распространения более заразных вариантов штамма «омикрон», сообщает немецкий телеканал ZDF. «Самый сильный рост сейчас демонстрируют подвиды BA.4 и BA.5», — отметил Институт Роберта Коха в еженедельном отчёте по коронавирусу в четверг вечером.

Из-за этого уже летом может произойти «увеличение числа инфекций и повторное усиление инфекционного давления на уязвимые группы людей». Сезонные эффекты, которые на самом деле в некоторой степени замедляют распространение вируса, не смогли бы компенсировать распространение этих вариантов при несоблюдении определённых правил поведения.

Институт Роберта Коха ожидает, что через несколько недель большинство выявленных случаев заболевания коронавирусом будет приходиться на новые разновидности штамма «омикрон». Согласно отчёту, подвид BA.5 уже на позапрошлой неделе достиг доли в 10%, а это значит, что его распространение увеличивается вдвое от недели к неделе, поясняет немецкий телеканал. Для подвида BA.4 эта доля составляет 2,1%, что также примерно вдвое превышает предыдущие значения.

По мнению экспертов, так называемый «иммунный побег» играет определённую роль, обеспечивая подвиду BA.5 преимущество перед предыдущими вариантами «омикрона». Это означает, что геном вируса изменился таким образом, что он может лучше избегать антител вакцинированных и выздоровевших людей.

Хорошая новость заключается в том, что, хотя сообщения из Португалии вызвали опасения по поводу возможного увеличения тяжести заболевания, Институт Роберта Коха пока не обнаружил этому никаких доказательств, отмечает ZDF.

Полученные на данный момент данные не позволяют предположить, что инфекции BA.4 или BA.5 вызывали более тяжёлое течение болезни или пропорционально большее количество смертей по сравнению с подвидами BA.1 и BA.2, утверждают специалисты.

Как поясняет телеканал, именно эти подвиды вызвали прошлые волны коронавируса. BA.2 недавно был обнаружен почти в каждом положительном образце, включённом в исследование, однако с тех пор значение снизилось до 87,5%.

По данным Института Роберта Коха, показатели заражаемости по всей Германии за 7 дней на прошлой неделе снова выросли по сравнению с предыдущей неделей — впервые с середины марта. В отчёте говорится об увеличении числа передаваемых инфекций на прошлой неделе примерно на 50 тыс. случаев по сравнению с предыдущей неделей. Однако о переломе тенденции в ситуации в больницах пока говорить не приходится: пока что нагрузка на систему здравоохранения Германии продолжает снижаться, подчёркивает телеканал ZDF.