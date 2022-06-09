Guardian: американские гимнастки требуют от ФБР более $1 млрд за бездействие по делу врача-насильника

Около 90 женщин, среди которых американские олимпийские чемпионки по гимнастике, потребовали от ФБР выплатить им более $1 млрд за бездействие по делу Ларри Нассара, пишет The Guardian. В частности, пострадавшие от сексуального насилия со стороны бывшего врача сборной США утверждают, что бюро более года не предпринимало против него никаких действий, несмотря на то что против Нассар уже были выдвинуты обвинения.
Американская олимпийская чемпионка Симона Байлз вместе с десятками других женщин, которые утверждают, что подверглись сексуальному насилию со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара, требуют от ФБР более $1 млрд за то, что бюро не остановило Нассара, когда оно впервые получило выдвинутые против него обвинения, сообщает The Guardian со ссылкой на юристов.
Нет никаких сомнений в том, что агенты ФБР в 2015 году уже знали, что ныне находящегося в заключении Нассара обвиняют в насилие над гимнастками, но агенты не предприняли никаких действий, что позволило ему ещё более года продолжать домогаться девушек.
Нассар признал себя виновным в 2017 году, и его отправили в тюрьму на несколько десятков лет.
«Пришло время привлечь к ответственности ФБР», — сказала Мэгги Николс, чемпионка США по гимнастике.
Согласно федеральному закону США, у государственных структур есть шесть месяцев на то, чтобы ответить на иски о правонарушениях.
По данным калифорнийской юридической фирмы Manly, Stewart & Finaldi, среди примерно 90 истцов не только Симона Байлз, но и Али Райсман и Маккайла Марони и все олимпийские золотые медалистки.
Как напоминает The Guardian, Университет штата Мичиган, который обвинили в том, что он в течение многих лет также упускал возможность остановить Нассара, согласился выплатить $500 млн более чем 300 женщинам и девушкам, подвергшимся нападению со стороны бывшего врача американской сборной. Кроме того, Федерация гимнастики США, а также Олимпийский и Паралимпийский комитеты Соединённых Штатов договорились с пострадавшими о выплате им $380 млн.
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