Le Figaro: в программу французской старшей школы вернётся математика — но пока в качестве факультатива
В следующем учебном году в программу старших школ во Франции вернётся математика, однако пока в качестве факультатива, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление президента Эммануэля Макрона.
«По-прежнему будет существовать специальность «математика», но всем ученикам, помимо учащихся по этой специальности, будет предоставлена возможность выбрать те полтора часа математики, которые были исключены из общеобразовательной программы», — подчеркнул президент во время визита в Марсель в сопровождении министра образования Папа Ндиайе.
На практике математика будет включена в курс естественных наук, который будет увеличен до 3,5 часов в неделю против существующих двух часов.
Тем временем генеральный секретарь Национального профсоюза учеников второй ступени образования Софи Венетитай убеждена, что решение президента — всего лишь «политическая демонстрация».
«Мы помним обещание вернуть математику для всех: здесь нельзя говорить о математике для всех, поскольку это факультативные занятия!» — негодует она.
Генеральный секретарь Всеобщего профсоюза национального образования Алексис Торше, в свою очередь, посетовал на то, что о «запоздалом» решении президента персонал школ узнал из СМИ, притом что реализовывать эту в спешке принятую меру придётся именно ему.
Министерство образования в своём заявлении подчеркнуло, что необязательный характер уроков математики — временная мера, однако пока не ясно, станет ли этот предмет обязательным в следующем учебном году, отмечает издание.
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