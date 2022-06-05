Le Figaro: в программу французской старшей школы вернётся математика — но пока в качестве факультатива

В следующем учебном году французские старшеклассники, обучающиеся по общеобразовательной программе, смогут выбрать в качестве факультатива уроки математики, сообщает Le Figaro. Об этом объявил президент республики Эммануэль Макрон во время визита в Марсель в сопровождении министра образования Папа Ндиайе. Как поясняет газета, ранее уроки математики были исключены из программы общего образования и были доступны только ученикам, выбравшим математику в качестве основной специальности.

В следующем учебном году в программу старших школ во Франции вернётся математика, однако пока в качестве факультатива, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление президента Эммануэля Макрона.

«По-прежнему будет существовать специальность «математика», но всем ученикам, помимо учащихся по этой специальности, будет предоставлена возможность выбрать те полтора часа математики, которые были исключены из общеобразовательной программы», — подчеркнул президент во время визита в Марсель в сопровождении министра образования Папа Ндиайе.

На практике математика будет включена в курс естественных наук, который будет увеличен до 3,5 часов в неделю против существующих двух часов.

Тем временем генеральный секретарь Национального профсоюза учеников второй ступени образования Софи Венетитай убеждена, что решение президента — всего лишь «политическая демонстрация».

«Мы помним обещание вернуть математику для всех: здесь нельзя говорить о математике для всех, поскольку это факультативные занятия!» — негодует она.

Генеральный секретарь Всеобщего профсоюза национального образования Алексис Торше, в свою очередь, посетовал на то, что о «запоздалом» решении президента персонал школ узнал из СМИ, притом что реализовывать эту в спешке принятую меру придётся именно ему.

Министерство образования в своём заявлении подчеркнуло, что необязательный характер уроков математики — временная мера, однако пока не ясно, станет ли этот предмет обязательным в следующем учебном году, отмечает издание.