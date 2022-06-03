Newsweek Оригинал

Newsweek: более половины американцев не считают стрельбу в школах проблемой, связанной с оружием

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Более половины американцев считают, что стрельба в школах вызвана проблемами с психическим здоровьем, а не с оружием, пишет Newsweek со ссылкой на результаты опроса, проведённого через неделю после стрельбы в Ювальде. 44% респондентов назвали этот инцидент в техасской начальной школе «актом ненависти», а 36% — «терактом».
Newsweek: более половины американцев не считают стрельбу в школах проблемой, связанной с оружием
AP
Более половины американцев считают, что стрельба в школах США вызвана проблемами, связанными с психическим здоровьем, а не с оружием, пишет Newsweek со ссылкой на свежий опрос, проведённый совместно изданием The Economist и исследовательским центром YouGov.

В частности, опрос, который проводился в период с 28 по 31 мая и в котором приняли участие 1500 американцев, показал следующее: 51% респондентов выразил согласие с утверждением, что «стрельба в школах — это проблема психического здоровья, а не проблема с оружием». Между тем 41% опрошенных не согласился с этой точкой зрения, а 9% не смогли дать конкретный ответ.

Эти результаты опроса были получены через неделю после массовой стрельбы в начальной школе Робба в Ювальде, штат Техас, где 18-летний Сальвадор Рамос убил 19 детей и двух учителей, используя две винтовки типа AR-15, которые он на законных основаниях купил за несколько дней до инцидента.

Согласно проведённому опросу, 44% респондентов назвали стрельбу в Ювальде «актом ненависти», а 36% охарактеризовали случившееся как «теракт».

Кроме того,  62% опрошенных заявили, что поддерживают размещение вооружённой охраны во всех школах, а 51% заявил, что выступает за предоставление учителям и школьной администрации «возможности находиться в школе с оружием», сообщает Newsweek.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Newsweek США Северная Америка
теги
опрос оружие США убийство школа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров