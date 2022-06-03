Newsweek: более половины американцев не считают стрельбу в школах проблемой, связанной с оружием

Более половины американцев считают, что стрельба в школах вызвана проблемами с психическим здоровьем, а не с оружием, пишет Newsweek со ссылкой на результаты опроса, проведённого через неделю после стрельбы в Ювальде. 44% респондентов назвали этот инцидент в техасской начальной школе «актом ненависти», а 36% — «терактом».
Более половины американцев считают, что стрельба в школах США вызвана проблемами, связанными с психическим здоровьем, а не с оружием, пишет Newsweek со ссылкой на свежий опрос, проведённый совместно изданием The Economist и исследовательским центром YouGov.
В частности, опрос, который проводился в период с 28 по 31 мая и в котором приняли участие 1500 американцев, показал следующее: 51% респондентов выразил согласие с утверждением, что «стрельба в школах — это проблема психического здоровья, а не проблема с оружием». Между тем 41% опрошенных не согласился с этой точкой зрения, а 9% не смогли дать конкретный ответ.
Эти результаты опроса были получены через неделю после массовой стрельбы в начальной школе Робба в Ювальде, штат Техас, где 18-летний Сальвадор Рамос убил 19 детей и двух учителей, используя две винтовки типа AR-15, которые он на законных основаниях купил за несколько дней до инцидента.
Согласно проведённому опросу, 44% респондентов назвали стрельбу в Ювальде «актом ненависти», а 36% охарактеризовали случившееся как «теракт».
Кроме того, 62% опрошенных заявили, что поддерживают размещение вооружённой охраны во всех школах, а 51% заявил, что выступает за предоставление учителям и школьной администрации «возможности находиться в школе с оружием», сообщает Newsweek.
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