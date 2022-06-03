Newsweek: более половины американцев не считают стрельбу в школах проблемой, связанной с оружием

20:45 Орещук расстроен уходом Шварца из «Динамо» Футбольный агент Роман Орещук рассказал, что сильно расстроился уходом Сандро Шварца из московского «Динамо».

20:45 Путин назвал блефом заявления, что Россия «не даёт» вывозить украинское зерно Заявления о том, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно, являются блефом, сказал российский президент Владимир Путин.

20:40 МИД: США нарушили контракт с Россией поставками вертолётов Ми-17 на Украину Новый пакет военной помощи США для Украины включает четыре вертолёта Ми-17, которые ранее были переданы Соединённым Штатам из России для эксплуатации исключительно в Афганистане. Запрет на их экспорт был юридически закреплён в контракте и сертификате конечного пользователя, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

20:40 Орещук: латиноамериканцы поедут в Россию, но захотят зарплату в долларах и евро Футбольный агент Роман Орещук рассказал, за счёт чего клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут заманить футболистов из Латинской Америки.

20:29 Путин: недальновидная энергетическая политика Европы стала причиной кризиса продовольствия Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» назвал одной из причин продовольственного кризиса недальновидную политику стран Европы в сфере энергетики.

20:25 Путин: порядочные люди в США признали ошибки страны, приведшие к кризисам Порядочные люди в Соединённых Штатах признали, что Вашингтон совершил ошибки, которые привели к кризисам, в том числе на рынке продовольствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».

20:24 Волков оказался легче Розенстрайка перед турниром UFC в США Российский боец смешанных единоборств ММА Александр Волков оказался легче Жаирзиньо Розенстрайка из Суринама перед поединком на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США).

20:07 Захарова осудила отдаляющие мирное урегулирование на Украине действия США Россия решительно осуждает действия США, которые отдаляют мирное урегулирование на Украине, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

20:00 Надаль в рекордный четырнадцатый раз вышел в финал «Ролан Гаррос» Испанец Рафаэль Надаль оформил выход в финал Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже.

19:56 МИД России заявил послу Шри-Ланки протест в связи с задержанием самолёта «Аэрофлота» Посла Шри-Ланки в Москве вызвали в российский МИД и выразили протест в связи с задержанием в Шри-Ланке самолёта компании «Аэрофлот».

19:50 Орещук рассказал о тенденциях летнего трансферного окна для клубов РПЛ Футбольный агент Роман Орещук поделился мнением о будущих трансферах в Российской премьер-лиге (РПЛ).

19:50 Москва призвала Брюссель устранить системные ошибки в энергетической политике ЕС Руководству Евросоюза вместо голословных обвинений в адрес России следует устранять свои системные ошибки, допущенные в макроэкономической и энергетической политике, говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел.

19:45 Орещук считает, что Дзюба уедет за границу Футбольный агент Роман Орещук высказался о будущем бывшего форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

19:44 МИД: Россия заинтересована в самодостаточности Украины по продовольственной безопасности Россия заинтересована в том, чтобы Украина была самодостаточной страной в сфере продовольственной безопасности, заявили в российском МИД.

19:29 В центре Ижевска возобновили археологические раскопки В центре Ижевска вновь начались археологические раскопки.

19:27 В Тегеране расценят принятие резолюции МАГАТЭ по Ирану как срыв переговоров по ядерной сделке Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что принятие резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении Ирана станет срывом переговоров по ядерной сделке.

19:26 В МИД России прокомментировали введение ЕС частичного запрета на импорт нефти из России В МИД России прокомментировали введение властями Евросоюза частичного запрета на импорт российской нефти.

19:25 Доцент Ковригин дал прогноз по ситуации на рынке криптовалют Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин дал прогноз по ситуации на рынке криптовалют.

19:24 «Томи» отказали в лицензии для участия в ФНЛ В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что «Томи» отказали в лицензии для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

19:23 В ДНР заблокировали работу мессенджера Viber Министерство информации Донецкой Народной Республики сообщило о решении заблокировать работу мессенджера Viber на территории государства. Это сделано для защиты безопасности граждан, так как сервис использовался в рамках информационной войны, а также для распространения вредоносных программ, пояснило ведомство. Ранее такое же решение приняли власти ЛНР.

19:20 В ДНР заявили о гибели мирного жителя при обстреле Владимировки Один мирный житель погиб и ещё один получил ранения в результате обстрела Владимировки в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

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19:09 Суд избрал чемпиону России по бегу Хютте меру в виде подписки о невыезде за избиение В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что чемпион России по бегу Александр Хютте подозревается в нападении на двух соседей в Северной столице.

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18:39 Гуляева избрали на пост президента Союза конькобежцев России Олимпийский чемпион Николай Гуляев избран на пост президента Союза конькобежцев России.

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