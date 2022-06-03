Global Times: Москве есть чем ответить на расширение НАТО и помимо турецкого вето

Москва не может делать ставку лишь на возможное турецкое вето по поводу вступления в альянс Швеции и Финляндии, поэтому она противостоит шестому раунду расширения НАТО, принимая многосторонние меры. Однако, как пишет Global Times, выжимая максимум из использования этих контрмер, Москва в то же время сталкивается и со сдерживающими их факторами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Финляндия и Швеция не смогут удовлетворить требования Турции, то маловероятно, что они станут кандидатами на вступление в НАТО на саммите альянса, который состоится 28 июня. Некоторые считают, что ключевой голос Турции может помешать новому раунду расширения НАТО. Однако, как пишет Global Times, Москва не может поставить всё только на турецкое вето, поэтому она противостоит шестому раунду расширения НАТО, принимая многосторонние меры.

Как отмечает автор материала, Кремль выпустил строгое предупреждение, что новый виток расширения альянса повлечёт за собой серьёзные последствия. С одной стороны, Москва напомнила Финляндии и Швеции, что не стоит неверно оценивать ситуацию, подчеркнув, что «неправильное решение» этих двух стран усилит региональную напряжённость и нисколько не укрепит их безопасность. С другой стороны, Кремль сделал акцент на том, что размещение объектов военной инфраструктуры НАТО на их территории неизбежно приведёт к ответной реакции со стороны Москвы. России придётся укреплять свою сухопутную, военно-морскую и воздушную мощь в Балтийском регионе, и «о статусе денуклеаризации региона Балтийского моря говорить будет невозможно».

Также Москва сделала несколько новых шагов по дальнейшему усилению роли Организации Договора о коллективной безопасности. В середине апреля возглавляемая Россией ОДКБ провела заседание Военного комитета, чтобы «обменяться мнениями о военно-политической ситуации и договориться о координации совместных действий по устранению военных угроз». На совещании было принято решение о проведении осенью этого года совместных учений ОДКБ в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. 16 мая в Кремле состоялась встреча лидеров шести государств — членов ОДКБ, на которой обсуждались такие вопросы, как укрепление сотрудничества стран-участниц и совершенствование системы коллективной безопасности. Кроме того, российский президент также выпустил важное сообщение о том, что в настоящее время «следует наращивать взаимодействие с естественными партнёрами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств», и предложил предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ.

В-третьих, Россия стала уделять больше внимания взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества. Исполняя роль страны-председательницы в ШОС в 2020 году, Россия выступала за проведение совместного заседания министров обороны государств — членов ШОС, СНГ и ОДКБ. В сентябре того же года три организации впервые провели совместные антитеррористические учения «Кавказ-2020». После полного вывода сил США и НАТО из Афганистана 17 сентября 2021 года прошёл первый саммит глав государств — членов ШОС и ОДКБ для обмена мнениями о ситуации в Афганистане. Не так давно генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась встречался с генеральным секретарём ШОС Чжан Мином, где упомянул о «важности построения единого пространства безопасности». Некоторые аналитики считают, что в условиях обострения конфликта между Россией и США с Европой и дальнейшего расширения НАТО сотрудничество ОДКБ и ШОС может в будущем распространиться на большее количество областей.

Кроме того, Москва всесторонне принялась развивать Евразийский экономический союз. Перед лицом беспрецедентных экономических и финансовых санкций со стороны западных стран Россия придаёт всё большее значение роли ЕАЭС. 25 февраля текущего года премьер-министры государств — членов Евразийского экономического союза провели совещание по обсуждению экономической ситуации и укреплению сотрудничества, а также представили ряд мер по стабилизации внутреннего рынка. 27 мая состоялось заседание Высшего совета Евразийской экономической комиссии, высшего органа ЕАЭС, и по итогам этого саммита было заявлено, что «Евразийский экономический союз должен развивать свои геоэкономические преимущества».

Однако, выжимая максимум из использования этих контрмер, Москва в то же время сталкивается и со сдерживающими их факторами. Соединённые Штаты изо всех сил стараются переманить на свою сторону страны Центральной Азии. Вскоре после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, 1 марта Соединённые Штаты провели встречу министров иностранных дел C5+1 с пятью странами Центральной Азии в формате видеоконференции.

Стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере экономики и безопасности, и особенно в областях торговли, инвестиций, энергетики, науки и техники. Госсекретарь США Энтони Блинкен даже поднимал вопрос о размещении американских военных баз в Центральной Азии, но ответа не получил. В начале марта делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел побывала с визитом в Вашингтоне. 11 апреля Байден на встрече с послом Казахстана в США заявил, что Штаты продолжат осуществлять конструктивное сотрудничество с Нур-Султаном по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Помимо частого взаимодействия в дипломатической сфере, США и страны Центральной Азии всё сильнее укрепляют сотрудничество и в экономической. Узбекистан и США тесно сотрудничают в сферах экономического развития, модернизации сельского хозяйства и здравоохранения. В последнее время стороны проявляют большой интерес к совместному строительству железнодорожной линии «Мазари — Шариф — Кабул — Пешавар». В прошлом году инвестиции США в Казахстан увеличились на 45%, и сейчас в Казахстане работают более 700 американских компаний.

Евросоюз и Япония, в свою очередь, также активно сближаются со странами Центральной Азии. 10 марта Узбекистан приступил к реализации «Многолетней индикативной программы для расширения сотрудничества между Европейским союзом и Узбекистаном на 2021—2027 годы». В рамках программы с 2021 по 2024 год ЕС предоставит Украине €83 млн безвозмездной помощи на совместно разработанные проекты сотрудничества, техническую помощь, поддержку гражданского общества и развитие прав человека. 15 апреля министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси провёл онлайн-встречу с министрами иностранных дел пяти стран Центральной Азии. Евросоюз и Япония — важнейшие союзники Соединённых Штатов в настоящее время, поэтому цель их укрепления сотрудничества с Центральной Азией очевидна.

Также стоит учитывать, что существуют разногласия между ОДКБ и странами Евразии по поводу отношения к кризису между Россией и Украиной. За проект резолюции, осуждающей Россию, на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН 2 марта проголосовали Грузия и Молдавия, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан воздержались, а Армения, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан не участвовали в голосовании. Кроме того, Казахстан и другие страны выступили против ввода войск ОДКБ на Украину. Казахстанская сторона заявила СМИ, что страна не будет ни участвовать в санкциях против России, ни помогать ей уклоняться от них.

Как заключает автор материала, поскольку напряжённость между Россией и Украиной не спадает, Соединённые Штаты, несомненно, будут ещё сильнее стараться подкупить страны Центральной Азии и перетянуть их на свою сторону, чтобы ещё больше сжать российское стратегическое пространство безопасности и сферу влияния. Центральноазиатские страны будут и впредь проводить полицентрическую и взвешенную внешнюю политику, исходя из собственных интересов, но в целом в игре великих держав, развернувшейся в Центральной Азии, Россия по-прежнему имеет очевидные преимущества, и её влияние намного превышает влияние западных стран. Это обусловлено различными факторами, такими как история, геополитика, национальные интересы, региональные механизмы, и в будущем за короткий срок изменить эту ситуацию не удастся.