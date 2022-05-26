Spectator: западные санкции против России решительно не работают

Возможно, Владимир Путин и сталкивается с трудностями во время проведения специальной операции на Украине, однако экономическую войну он совсем не проигрывает. Как пишет The Spectator, это происходит из-за того, что санкции и ограничения против России решительно не работают, по крайней мере так, как рассчитывал Запад.

Спустя три месяца после начала российской спецоперации на Украине и введения санкций The Spectator констатирует: ограничения решительно не работают – по крайней мере так, как рассчитывал Запад. Профицит счёта текущих операций России подскочил до рекордно высоких показателей и составил $96 млрд, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Итоговый баланс по операциям с товарами и услугами демонстрирует ещё более серьёзный разрыв — $106 млрд, что втрое больше, чем в прошлом году. А сумма дополнительных средств, которые Россия получила, практически достигла $300 млрд — суммы активов российского Центробанка и валютных резервов, которые Запад заморозил после начала спецоперации.

Как отмечает автор материала, Россия не экспортирует больше нефти и газа, но военный конфликт на Украине и западные санкции спровоцировали резкий рост цен на энергоносители. Конечно, Россия пострадает, когда её запасы западных товаров и компонентов иссякнут, однако со временем ситуация для Владимира Путина выправится.

Германия, которая до начала спецоперации на Украине покупала у России 55% своего природного газа и 34% нефти, настаивает на поэтапном введении санкций против энергетического сектора, чтобы у её экономики было время на адаптацию. Если придётся искать замену российскому газу, нужно будет построить терминалы для приёма СПГ. Потребуется найти новых поставщиков и альтернативные источники энергоносителей, и эта отсрочка даст Путину ценное время. Он сумеет получить электронные компоненты, попавшие под санкции, через третьи страны и найти новые рынки для экспорта. Страны, в которых наблюдается дефицит продовольственных товаров, тоже могут обратиться к России не только за её энергоносителями, но и за пшеницей.

«Сейчас лучшая стратегия России — играть вдолгую. Путин может немного ослабить своё наступление, потянуть время и дождаться благоприятного момента, когда он сможет профинансировать следующий этап военной операции. Возможно, Путин сталкивается с трудностями в своей военной операции. Но я не думаю, что он проигрывает экономическую войну», — констатирует автор статьи.