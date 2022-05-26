Spectator: западные санкции против России решительно не работают
Спустя три месяца после начала российской спецоперации на Украине и введения санкций The Spectator констатирует: ограничения решительно не работают – по крайней мере так, как рассчитывал Запад. Профицит счёта текущих операций России подскочил до рекордно высоких показателей и составил $96 млрд, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Итоговый баланс по операциям с товарами и услугами демонстрирует ещё более серьёзный разрыв — $106 млрд, что втрое больше, чем в прошлом году. А сумма дополнительных средств, которые Россия получила, практически достигла $300 млрд — суммы активов российского Центробанка и валютных резервов, которые Запад заморозил после начала спецоперации.
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