Sky News: несмотря на желание Джонсона вернуть британцев в офисы, удалённая работа прижилась уже во многих компаниях

Британский премьер Борис Джонсон заявил недавно о неэффективности работы из дома и вновь призвал британцев вернуться в офисы, чтобы повысить продуктивность и оживить городские центры, передаёт Sky News. Однако, как отмечает канал, практический опыт показывает ценность этого формата работы, который прижился уже во многих компаниях.

Щёлкнул чайник, посмотрел, что есть в холодильнике, — всё это чересчур сильное искушение, когда ты работаешь из дома. Возможно, для премьер-министра так оно и есть. Но для Рейчел, которой пришлось организовать офис на дому, уже нет пути назад.



РЕЙЧЕЛ ГИЛДЕРТ, удалённый сотрудник: По-моему, дома я более продуктивна. И думаю… я почти уверена, что мой босс также с этим согласен. Я не вижу в этом никакой необходимости. Не знаю, почему кто-то… Возможно, я, может, согласна с тем, что в офисной работе присутствует товарищеский дух, но в плане продуктивности и выполнения заданий, а также в плане возможности встроиться в более удачный жизненный баланс домашней обстановки я гораздо больше предпочитаю находиться здесь.



Но Борис Джонсон заявил, что работа из дома — это не дело, и вновь выступил с призывом к возвращению в офис.



ЗАМАН РАШИД, корреспондент Sky News: Возможно, в последние пару лет это было крайне важно, но сейчас премьер-министр считает, что полноценные рабочие места повысят производительность и вернут к жизни городские центры. Однако такие места, как Бёрнли, уже процветают благодаря схемам удалённой работы.



По факту, опубликованные на этой неделе данные дают понять, что этот город занимает в Великобритании уже второе место в плане найма людей для работы из дома — колоссальный рост в 391 процент с марта 2020 года. А это означает, что лишь немногим сотрудникам нужно приезжать в офис компании +24 Marketing. Вместо этого её владелец Дейв ввёл смешанный план работы, который действует как для него, так и для компании.



ДЕЙВ УОКЕР, руководитель компании +24 Marketing: В реальности всё сводится к культуре, и если у вас по-настоящему сильная и позитивная культура в организации, в которой вы работаете, тогда ваша команда будет работать, где бы они ни находились. Они будут работать усердно и последовательно. Они не станут бегать к холодильнику, чтобы съесть ещё сыра.



Так действительно ли работать из дома так плохо, как считает премьер-министр, и действительно ли это ограничивает продуктивность и наносит вред местным экономикам?



ДЖЕК КЕННЕДИ, экономист Indeed Hiring Lab: Сейчас у людей есть больше возможностей остаться там, где они проживают, и работать удалённо или на смешанной основе. Это действительно помогает омолодить многие сельские районы и пригороды, особенно города, которые находятся недалеко от крупных центров и в которых раньше днём на главных улицах не наблюдалось обилия людей.



В резиденции премьер-министра сыр и кофе, возможно, и отвлекают его внимание. Он уже сделал задачу вернуть британцев обратно в офисы своей личной борьбой. Однако ясно, что удалённая работа прижилась уже во многих компаниях и продолжает доказывать свою ценность.

Заман Рашид, Sky News, Бёрнли.



Дата публикации 15 мая 2022 года.