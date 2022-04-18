WSJ: 3 млн американцев не планируют возвращаться на работу после окончания пандемии

Около 3 млн американцев в обозримом будущем не намерены выходить на работу, несмотря на высокий спрос на сотрудников среди работодателей в США, передаёт The Wall Street Journal. Как отмечает издание, многие американцы всё ещё не готовы возвращаться к привычному образу жизни, в том числе выйти на работу, опасаясь заразиться коронавирусом.

Несколько миллионов американцев, выбывших из состава рабочей силы во время пандемии коронавируса, не собираются выходить на работу в течение неопределённого времени из-за страха перед вирусом. Это, как отмечает The Wall Street Journal, может усугубить нехватку рабочей силы в США на годы вперёд.

По данным опроса, проведённого исследователями из Стэнфордского университета, Автономного технологического института Мексики и Чикагского университета, около 3 млн человек, уволившихся с работы, заявили, что не планируют возвращаться к привычной деятельности — будь то посещение работы, покупка товаров в магазинах или поход в ресторан — даже после окончания пандемии. Чаще всего в этом признаются женщины без высшего образования и с низкооплачиваемой работой.

5 тыс. американцев в возрасте от 20 до 64 лет, которые заработали не менее $10 тыс. в прошлом году, опрашивали в течение каждого месяца за последний год. Каждый десятый заявил, что не планирует возвращаться к работе. Доля тех, кто пока не намерен вновь выходить на работу, возросла до 13% во время стремительного распространения штамма «омикрон». Авторы исследования пришли к выводу, что около 3 млн человек не работают, чтобы свести к минимуму все свои контакты, вне зависимости от того, есть у них хронические заболевания или нет.

Исследовательская группа назвала явление одним из наиболее долгосрочных последствий пандемии, полагая, что нехватка рабочей силы будет осложнять восстановление экономики США «в течение многих лет». Как напоминает WSJ, резкое сокращение рабочей силы в начале пандемии уже способствовало тому, что инфляция в стране побила 40-летний рекорд.

С середины весны 2020 года, когда из-за пандемии работы лишились около 22 млн человек, а численность рабочей силы сократилась на 8,2 млн человек, или на 5%, ситуация заметно улучшилась. Так, по состоянию на март этого года число занятых американцев всего на 1,2 млн меньше уровня до пандемии, что способствует восстановлению экономики быстрее, чем прогнозировали экономисты два года назад.

Однако даже с учётом этих достижений, по подсчётам специалистов, в США всё ещё не хватает около 3,5 млн работников. Эта цифра представляет собой разницу между числом работников в марте и тем, сколько их было бы, если бы рабочая сила продолжала расти теми же темпами, что и в период с 2015 по 2019 год, в отсутствие пандемии.

63-летний Чак Лейдж из Ланденберга, штат Пенсильвания, потерял работу в первые два месяца пандемии весной 2020 года. Его уволили с должности директора по бизнес-планированию некоммерческой ассоциации. При этом у Лейджа общий вариабельный иммунодефицит, или ОВИ, — генетическое заболевание, которое не позволяет его организму вырабатывать антитела для борьбы с болезнями. Опасаясь заразиться COVID-19, он вышел на пенсию и избегал почти всех видов деятельности, которыми занимался до пандемии: не ходил в рестораны и не встречался с друзьями. В обозримом будущем Лейдж не планирует возвращаться к привычному образу жизни, так как всё ещё опасается заразиться.

Как отмечает WSJ, именно судьба таких людей, как Лейдж, «лежит в основе одной из самых больших загадок экономики»: вернутся ли люди с серьёзными заболеваниями на рынок труда, когда пандемия закончится. Работодатели с трудом находят сотрудников для удовлетворения высокого потребительского спроса и в результате вынуждены повышать заработную плату работников. Это стало одним из факторов, которые подтолкнули инфляцию к 40-летнему максимуму в размере 8,5% в марте.

Тем не менее данные американского Бюро переписи населения, которое проводило опросы в течение всей пандемии, свидетельствуют о том, что всё меньше жителей Соединённых Штатов опасаются заразиться коронавирусом.

Бюро среди прочего интересовалось у американцев, связан ли тот факт, что они не выходят на работу, со страхом перед вирусом. В начале пандемии в этом признавались 6 млн человек, однако на протяжении большей части 2021 года об этом говорили всего около 3 млн американцев. В середине марта 2022 года этот показатель снизился до 2,3 млн.

Между тем Федеральная резервная система США рассчитывает на увеличение рабочей силы, стремясь вернуть инфляцию к целевому уровню 2% в течение следующих двух лет. Однако, по словам главы агентства Лаэль Брейнард, показатель численности тех, кто ищет работу, медленно реагирует на высокий спрос на сотрудников «по причинам, которые, похоже, явно связаны с пандемией». Впрочем, Брейнард добавила, что в последние несколько месяцев среди трудоспособного населения США идёт «восстановление активности».