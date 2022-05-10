Washington Post: «это то, что хорошо для всех» — Байден подписал закон о поставках Киеву оружия по ленд-лизу

Глава Белого дома подписал закон о ленд-лизе для защиты украинской демократии, сообщает The Washington Post. По словам издания, эта мера позволит Вашингтону ускорить процесс отправки военной помощи Киеву и быстрее заключать соглашения с восточно-европейскими государствами.

Президент США подписал закон, который должен ускорить процесс отправки военной помощи Украине. Он пообещал, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «в борьбе за защиту своей страны и демократии», сообщает The Washington Post.

Ранее подавляющее большинство американских парламентариев продемонстрировали редкое для них единство, проголосовав за законопроект о ленд-лизе для защиты украинской демократии 2022 года. Против инициативы выступили 10 конгрессменов-республиканцев, напоминает издание.

Новая мера, представленная двухпартийной группой сенаторов, обновляет закон 1941 года. Его новый вариант позволит США быстрее поставлять военную технику и другие материалы украинскому правительству, поскольку расширяет полномочия Байдена по ускорению заключения соглашений с восточно-европейскими государствами, поясняет The Washingtonn Post.

«Каждый день украинцы борются за свои жизни, — заявил глава Белого дома, которого при подписании документа окружали вице-президент Камала Харрис и представители обеих партий конгресса. — Цена этой борьбы высока, но уступка агрессии ещё дороже».

Байден обратил внимание, что подписание нового закона проходило на фоне празднования окончания Второй мировой и годовщины усилий по европейской интеграции, которые привели к созданию ЕС. «Это то, что хорошо для всех», — добавил он.

Кроме того, американский президент попросил конгресс как можно скорее одобрить дополнительные $33 млрд для содействия Украине. По его словам, Соединённым Штатам крайне важно продолжать предоставлять стране существенное количество ресурсов, чтобы помочь ей «защититься от российской агрессии».

Байден неоднократно подчёркивал, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. В то же время он заявлял, что его администрация сделает всё возможное, чтобы «привлечь Москву к ответственности», и обещал оказывать Киеву военную помощь до тех пор, пока Россия продолжает наступление, заключает The Washington Post.