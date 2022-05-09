Hill: на фоне украинского конфликта Lockheed Martin почти в два раза увеличит производство комплексов Javelin

17:58 Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими военными Донбасса и Херсона 9 мая Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими военными Донбасса и Херсона 9 мая.

17:48 Николас Мадуро поздравил россиян с Днём Победы и направил «объятия российскому народу» Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян с Днём Победы, а также «передал объятия» российскому народу и главе государства — «наследникам мужчин и женщин, которые освободили Европу и мир от нацистско-фашистской угрозы».

17:47 Васильев раскритиковал Кристиансена, осудившего лыжницу Степанову за её выступление в Кремле Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова норвежского биатлониста Ветле Шостада Кристиансена, который осудил олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Веронику Степанову за её выступление в Кремле.

17:31 Артём Жога поделился впечатлениями после шествия «Бессмертного полка» в Москве Артём Жога — отец погибшего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги — рассказал RT о своих впечатлениях после шествия «Бессмертного полка» в Москве.

17:27 В Уфе завершили эвакуацию 40 человек с остановившейся канатной дороги Спасатели завершили эвакуацию 40 человек с аварийно остановившейся канатной дороги в Уфе.

17:21 Батыршина — о санкциях МИД Латвии против Винер-Усмановой: такими запретами они ничего не добьются Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина рассказала, что запрет президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирине Винер-Усмановой въезжать в Латвию является демонстративным шагом.

17:19 Шольц считает, что Берлину «не оставили выбора» в вопросе поставок вооружений Киеву Россия «не оставляет» Германии другого выбора, кроме как поставлять Киеву оружие, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.

17:18 Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Новой Москве Один человек погиб и ещё один получил травмы в результате аварии в поселении Новофёдоровское деревни Кузнецово Новой Москвы.

17:09 В Анталье состоялось шествие «Бессмертного полка» В турецкой курортной провинции Анталья состоялось шествие «Бессмертного полка», а также концерт, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

17:02 Около 140 человек пострадали в столкновениях в Шри-Ланке По меньшей мере 141 человек обратился за медицинской помощью в Национальную больницу Коломбо после начала столкновений в ряде районов столицы Шри-Ланки.

16:52 Зеленский сопроводил пост о 9 Мая фотографией военного с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова» Украинский президент Владимир Зеленский по случаю 9 Мая опубликовал в своих соцсетях пост, сопроводив его фотографией украинского военного, на форме которого видна эмблема дивизии СС «Мёртвая голова». Позднее публикация была отредактирована: фотографию убрали, однако это же изображение осталось в аккаунте украинского Минобороны в Twitter.

16:50 Рианчо: «Енисей» способен доставить много проблем «Спартаку» Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями перед матчем красно-белых с красноярским «Енисеем» в полуфинальном матче Кубка России.

16:47 Макрон рассказал о необходимости договариваться после стабилизации ситуации на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после стабилизации ситуации на Украине необходимо договориться о мире за столом переговоров с участием российской и украинской сторон.

16:30 На мемориале воинской славы в Кишинёве обнаружили гранаты и патроны Полиция обнаружила на территории мемориала воинской славы в Кишинёве перед церемонией возложения цветов 9 мая две деактивированные гранаты и патроны.

16:25 Путин поручил создать рабочую группу по выработке механизмов валютного регулирования Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая займётся выработкой новых механизмов в валютном регулировании и международных расчётах. Руководить группой будет помощник главы государства Максим Орешкин.

16:23 Силкин считает, что «Динамо» придётся непросто в полуфинальном матче Кубка России Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение, что полуфинальный матч Кубка России по футболу с владикавказской «Аланией» будет трудным для бело-голубых.

16:21 Глава МИД Польши Рау назвал нападение на посла России инцидентом, «достойным сожаления» Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что нападение на посла России Сергея Андреева является инцидентом, «достойным сожаления».

16:18 Глава МВД Сербии Вулин заявил о неприемлемости пересмотра итогов Второй мировой войны Для Сербии, как и для России, неприемлем пересмотр результатов Второй мировой войны, заявил сербский министр внутренних дел Александр Вулин после возложения венков к мемориалу освободителям Белграда.

16:08 Тела ещё четырёх человек нашли под обломками отеля на Кубе Тела ещё четырёх человек нашли под обломками отеля Saratoga в Гаване, столице Кубы.

15:58 В ЕК поддержали отмену принципа единогласного голосования при принятии ключевых решений Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложения по реформированию ЕС, включая отмену принципа единогласного голосования при принятии ключевых решений.

15:57 Наумов: «Сочи» и «Динамо» заслужили медали РПЛ сезона-2021/22 Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что столичное «Динамо» и «Сочи» заслужили медали чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

15:53 Биатлонист Кристиансен: считаю шокирующим выступление Степановой на встрече с Путиным Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен поделился мнением о выступлении в Кремле олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой на встрече с Владимиром Путиным.

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15:41 Чендлер бросил вызов экс-чемпиону UFC Оливейре Боец смешанных единоборств Майкл Чендлер заявил о намерении провести поединок с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Чарльзом Оливейрой.

15:38 Макрон: процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет или даже десятилетия Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет или даже десятилетия.

15:36 Газзаев затруднился назвать фаворита Кубка России по футболу Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о полуфинальных матчах Кубка России по футболу.

15:32 Президент Франции Макрон призвал не допустить эскалации на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Европарламенте на конференции о будущем Европы, призвал не допустить эскалации ситуации на Украине.

15:30 В МИД Польши прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве В МИД Польши прокомментировали нападение на посла России в стране Сергея Андреева во время попытки возложить цветы на мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве.

15:29 Хачатурянц покинет пост руководителя судейского комитета РФС в конце сезона Ашот Хачатурянц рассказал о намерении прекратить совмещение должностей президента Российской премьер-лиги (РПЛ), руководителя судейского комитета Российского футбольного союза и главы экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС.

15:27 Акция «Бессмертный полк» прошла в Берлине В акции «Бессмертный полк» в Берлине приняли участие порядка 500 человек.

15:24 МИД Латвии внёс в чёрный список Киркорова и Петросяна Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил, что страна на неопределённый срок запретила въезд артистам Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну, Владимиру Винокуру, а также спортивному тренеру Ирине Винер-Усмановой.

15:19 Гилерме надеется, что «Локомотив» сможет выиграть РПЛ сезона-2022/23 Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме оценил шансы железнодорожников завоевать золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

15:13 Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк» в Москве Президент России Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве.

15:10 Суд приговорил экс-премьера Франции Фийона к четырём годам лишения свободы Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон приговорён к четырём годам лишения свободы, включая год в тюрьме, по делу о фиктивном трудоустройстве собственной супруги.

15:08 Лукашенко: Западу не стоит говорить с Минском с позиции силы Во время церемонии возложения венков к монументу Победы президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит пытаться разговаривать с Минском с позиции силы.

15:05 В Москве началось шествие «Бессмертный полк» В Москве началось шествие «Бессмертный полк».

15:02 Экс-тренер сборной по биатлону Аликин: у СБР должен быть жёсткий президент Бывший тренер сборной России Владимир Аликин считает, что Союз биатлонистов России (СБР) должен возглавить жёсткий человек.

14:56 Эрдоган заявил о намерении запустить турецкую АЭС «Аккую» до конца 2023 года Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган сообщил, что первая в стране АЭС «Аккую» будет запущена до конца 2023 года. Его слова приводит NTV.

14:51 Вратарь Третьяк рассказал о впечатлениях от игры за сборную России по хоккею Вратарь сборной России по хоккею Максим Третьяк поделился впечатлениями от игры за национальную команду в матчах в Туле и Санкт-Петербурге.

14:50 МИД России выразил протест из-за нападения на российского посла в Варшаве МИД России выразил решительный протест из-за нападения на российского посла в Варшаве.

14:46 Путин: планы спецоперации на Украине выполняются, результат будет достигнут Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты.

14:42 На территории всей Шри-Ланки ввели комендантский час Полиция Шри-Ланки ввела комендантский час на территории всей страны.

14:38 The Athletic: Погба не собирается переходить в «Манчестер Сити» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба принял решение отказаться от перехода в «Манчестер Сити».

14:30 В ЕС намерены в июне обсудить вопрос получения Украиной статуса кандидата на вступление Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может в июне обсудить вопрос получения Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

14:20 Трансляцию парада Победы посмотрели более 260 тысяч пассажиров московского метро Прямую трансляцию парада Победы 9 мая посмотрели более 260 тыс. пассажиров Московского метрополитена на экранах, установленных в поездах.

14:19 Шахматист Карякин назвал великолепным парад Победы на Красной площади Российский шахматист Сергей Карякин рассказал, что парад Победы на Красной площади в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне был великолепным.

14:15 Премьер-министр Шри-Ланки попросил об отставке на фоне кризиса в стране Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса направил президенту страны Готбайю Раджапаксу прошение об отставке на фоне экономического кризиса и протестов в стране.

14:12 Лукашенко предложил оказать Литве гуманитарную помощь Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил оказать гуманитарную помощь населению Литвы.

14:10 Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Риме Россиянка Дарья Касаткина оформила выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.