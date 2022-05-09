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Hill: на фоне украинского конфликта Lockheed Martin почти в два раза увеличит производство комплексов Javelin

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Глава Lockheed Martin Джим Тайклет заявил, что его компания намерена увеличить производство противотанковых комплексов Javelin с 2100 до 4000 единиц в год, сообщает The Hill. Между тем, как отметил бизнесмен, наращивание выпуска этих вооружений займёт от нескольких месяцев до пары лет.
Hill: на фоне украинского конфликта Lockheed Martin почти в два раза увеличит производство комплексов Javelin
AP
Глава Lockheed Martin Джим Тайклет на фоне украинского конфликта заявил, что его компания увеличит почти в два раза производство противотанковых комплексов Javelin, сообщает The Hill. 

«Сейчас наша мощность составляет 2100 ракет Javelin в год. Мы пытаемся довести это число до 4000 в год, и на то, чтобы достичь этого, уйдёт несколько месяцев, возможно, даже пару лет», — заявил Тайклет в интервью CBS News.

Он также сообщил, что компания, один из объектов которой недавно посетил президент Джо Байден, уже начала наращивать выпуск комплексов благодаря наличию у неё действующей производственной линии.

По словам Тайклета, украинский конфликт высветил для США «пару действительно важных вещей», в том числе «необходимость иметь достаточное количество превосходящих систем» для удовлетворения спроса и для «контроля над воздушным пространством».

Как напоминает The Hill, власти США обратились к оборонным подрядчикам с призывом пополнить запасы вооружений для американской армии, чтобы Вашингтон мог и дальше гарантировать, что «Украина может защитить себя от сил Москвы», говорится в статье.

На прошлой неделе Пентагон выделил $1,45 млрд Сухопутным войскам США и корпусу морской пехоты для пополнения запасов противотанковых ракет Javelin и переносных ЗРК Stinger, которые США отправили на Украину.
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