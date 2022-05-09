Hill: на фоне украинского конфликта Lockheed Martin почти в два раза увеличит производство комплексов Javelin

Глава Lockheed Martin Джим Тайклет заявил, что его компания намерена увеличить производство противотанковых комплексов Javelin с 2100 до 4000 единиц в год, сообщает The Hill. Между тем, как отметил бизнесмен, наращивание выпуска этих вооружений займёт от нескольких месяцев до пары лет.
Глава Lockheed Martin Джим Тайклет на фоне украинского конфликта заявил, что его компания увеличит почти в два раза производство противотанковых комплексов Javelin, сообщает The Hill.
«Сейчас наша мощность составляет 2100 ракет Javelin в год. Мы пытаемся довести это число до 4000 в год, и на то, чтобы достичь этого, уйдёт несколько месяцев, возможно, даже пару лет», — заявил Тайклет в интервью CBS News.
Он также сообщил, что компания, один из объектов которой недавно посетил президент Джо Байден, уже начала наращивать выпуск комплексов благодаря наличию у неё действующей производственной линии.
По словам Тайклета, украинский конфликт высветил для США «пару действительно важных вещей», в том числе «необходимость иметь достаточное количество превосходящих систем» для удовлетворения спроса и для «контроля над воздушным пространством».
Как напоминает The Hill, власти США обратились к оборонным подрядчикам с призывом пополнить запасы вооружений для американской армии, чтобы Вашингтон мог и дальше гарантировать, что «Украина может защитить себя от сил Москвы», говорится в статье.
На прошлой неделе Пентагон выделил $1,45 млрд Сухопутным войскам США и корпусу морской пехоты для пополнения запасов противотанковых ракет Javelin и переносных ЗРК Stinger, которые США отправили на Украину.
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