New York Times: США рассчитывают, что стратегия ассиметричной войны поможет Тайваню победить Китай

Американские власти пытаются применить опыт украинского конфликта на Тайване. Вашингтон «незаметно» вынуждает Тайбэй переходить на системы вооружения, предназначенные для введения ассиметричных боевых действий, в надежде, что это поможет острову отразить потенциальное «китайское вторжение», сообщает The New York Times.

Администрация Байдена «незаметно оказывает давление» на Тайвань. Власти США призывают островное государство сосредоточиться на покупке американских систем вооружения, которые помогли бы его небольшой армии отразить наступление КНР, пишет The New York Times со ссылкой на правительственные источники.

По словам издания, инициатива по формированию обороноспособности Тайваня приобрела актуальность с началом российской спецоперации на Украине. Конфликт убедил Вашингтон и Тайбэй в «потенциальной опасности китайского вторжения» и в необходимости принять стратегию ассиметричной войны, в которой основное внимание уделяется мобильности и высокоточным атакам для «победы над более крупным противником».

Американские чиновники пытаются разобраться, смогут ли тайваньские вооружённые силы перенять опыт ВСУ. По их мнению, украинский конфликт доказал, что Соединённые Штаты должны помочь превратить островное государство в «дикобраза», чтобы сдерживать потенциальное китайское наступление, поясняет The New York Times.

Президент Тайваня Цай Инвэнь стремится переориентировать армию на ведение ассиметричных боевых действий. Поэтому она переходит на закупку «большого количества мобильного смертоносного оружия, которое трудно выследить и контратаковать», отмечает издание.

В то же время власти США приняли решение, что некоторые системы вооружения, которые пытается заказать Тайбэй, являются непригодными для борьбы с Поднебесной. Но некоторые представители Министерства обороны Тайваня сопротивляются такому подходу.

Накануне министр обороны Чиу Го-чэн сообщил парламенту, что его ведомство отказалось от плана закупки американских вертолётов MH-60R из-за их дороговизны. При этом он не упомянул, что на таком решении настояли представители Вашингтона. Кроме того, под вопросом оказалась сделка по самолётам E-2D, подчёркивает издание.

Закон об отношениях с Тайванем 1979 года обязывает США поставлять острову оборонительное вооружение. С тех пор каждая администрация придерживалась политики «стратегической двусмысленности» в вопросе о военном вмешательстве. Иными словами, они не говорили прямо, придёт ли американская армия на выручку Тайбэю в случае нападения Китая, напоминает The New York Times.

Между тем пополнение запасов оружия на осаждённом острове может оказаться для Соединённых Штатов и их союзников более трудной задачей, чем на Украине. Поэтому некоторые официальные лица предлагают заранее завезти на Тайвань большое количество боеприпасов, утверждается в статье.

По словам издания, в 2019 году Госдепартамент санкционировал продажу острову оружия на сумму $2,2 млрд, включая 108 танков «Абрамс». Некоторые американские чиновники в частном порядке критиковали сделку, утверждая, что, если дело дойдёт до наземной фазы и активного применения бронетехники, то Тайвань, весьма вероятно, «будет обречён».

Многие из последних заказов Тайбэя соответствовали асимметричной стратегии. Но некоторые островные чиновники продолжают запрашивать у США дорогостоящие обычные средства вооружения, включая «Абрамсы», подчёркивает The New York Times.

«Мы согласились со многими рекомендациями Соединённых Штатов, но нам всё ещё нужно определённое пространство для подготовки к другим, более долгосрочным возможным сценариям», — считает аналитик по безопасности из Фонда национальной политики в Тайбэе Чие Чанг. По его признанию, он опасается, что в результате украинского конфликта американцы слишком сильно увлеклись идеей асимметрии и перестали принимать во внимание конкретные потребности Тайваня.

«Наши артиллерийские системы очень старые. Их нужно модернизировать. Разве можно просить нас использовать оборудование времён Второй мировой для защиты от Китая?» — недоумевает эксперт.