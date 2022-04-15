Spiegel: Китай проводит учения у Тайваня в ответ на провокационный визит американских конгрессменов

Китай заявил о проведении военных учений вблизи Тайваня в качестве реакции на неожиданный визит американской делегации в Тайбэй, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. С точки зрения Пекина, этой провокационной поездкой США способствуют росту напряжённости в регионе и подают неправильные сигналы по тайваньскому вопросу. «А те, кто играет с огнём, обожгутся», — предостерегает китайская сторона.

Китай заявил, что проводит военные учения вблизи Тайваня в пятницу, в то время как остров посещает делегация конгресса США, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Согласно заявлению, КНР направила фрегаты, бомбардировщики и истребители в Восточно-Китайское море и район вокруг Тайваня.

«Эта операция — ответ на ложные сигналы, посылаемые Соединёнными Штатами по вопросу Тайваня, — говорится в заявлении китайской армии. — Те, кто играет с огнём, обожгутся». Министерство иностранных дел Китая обвинило США в повышении напряжённости в регионе своей «провокационной» поездкой.

Как сообщает Der Spiegel, группа из шести американских законодателей, в составе которой присутствовали как демократы, так и республиканцы, прибыла в столицу Тайваня Тайбэй в четверг с необъявленным двухдневным визитом. Американские политики приехали, чтобы выразить солидарность с тайваньской демократией.

Во время встречи сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал лидеру Тайваня Цай Инвэнь, что военные действия на Украине и провокационное поведение Китая привели к беспрецедентной сплочённости США в тайваньском вопросе. «Отказаться от Тайваня означало бы отказаться от демократии и свободы», — сказал американский представитель.

Председатель сенатского комитета по международным отношениям сенатор Боб Менендес, в свою очередь, сказал, что Тайвань является «страной глобального значения» и его безопасность оказывает влияние на весь мир. Помимо прочего, в стране производится около 90% высококачественной продукции в сфере полупроводников для мирового рынка.

Будущее Тайваня уже давно является предметом разногласий между Пекином и Вашингтоном, напоминает немецкий журнал. Китай считает остров одной из своих провинций. Соединённые Штаты не имеют официальных отношений с Тайванем, на который претендует Китай, но являются его главным международным сторонником и поставщиком оружия.

Проведение спецоперации России на Украине встревожило правительство в Тайбэе. Глава Тайваня опасается, что Китай сейчас также рассматривает возможность военных шагов в отношении Тайваня.

Как отмечает Der Spiegel, Тайвань уже жаловался на возросшую военную активность Китая за последние два года, включая почти ежедневные полёты ВВС в зону противовоздушной обороны Тайваня.