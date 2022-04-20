CBS News: тайваньскому телеканалу пришлось извиниться за сообщение о «вторжении Китая»

Тайваньский телеканал CTS со штаб-квартирой в Тайбэе был вынужден извиняться за появившиеся в прямом эфире сообщения о том, что Китай якобы начал атаку на остров. Руководство канала объяснило этот скандальный инцидент «ошибкой сотрудников», из-за чего в эфир попали технические материалы, подготовленные для учений по устранению последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, и пообещало наказать виновных, сообщает CBS News.

Руководство базирующегося в Тайбэе тайваньского телевизионного канала Chinese Television System (CTS) в среду принесло извинения за то, что в телеэфире появилась целая серия информационных сообщений, описывающих якобы имевшее место «вторжение Китая». По словам представителей CTS, это произошло «по ошибке» и они извиняются за то, что скандальный инцидент «вызвал панику» среди жителей острова, сообщает CBS News.



На экране, в частности, появилась надпись о том, что столица Тайваня была «поражена управляемыми ракетами» Коммунистической армии Китая, а также о том, что в порту Тайбэя произошли взрывы, в результате чего «объекты и корабли повреждены», поясняет CBS News.



В других появившихся в эфире предупреждениях говорилось о том, что в Китае «участились приготовления к войне, президент издал чрезвычайный указ», а также что война может вот-вот разразиться и на Тайване открывается «совместный центр управления чрезвычайными ситуациями», сообщается в статье. Такие новости встревожили жителей Тайваня, которые «живут под постоянной угрозой вторжения со стороны Китая», подчёркивается в статье.



В руководстве CTS заявили, что это произошло из-за «ошибки сотрудников», которые по оплошности разместили во время телеэфира в бегущей строке на экране тексты, подготовленные для учений по предотвращению и устранению последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при участии местной пожарной службы.



«CTS приносит свои искренние извинения за то, что эта серьёзная ошибка вызвала панику среди населения и проблемы у соответствующих подразделений», — говорится в заявлении телеканала. Администрация также пообещала провести внутреннее расследование и сурово наказать виновных, призвав жителей Тайваня не паниковать, сообщает CBS News.



Некоторые пользователи социальных сетей выразили возмущение в связи с этим скандальным инцидентом, особенно на фоне обострения конфликта на Украине, что вызывает рост опасений среди тайваньцев относительно «агрессивных» намерений Китая. Однако в целом на улицах столицы Тайваня в среду утром не наблюдалось никаких признаков массовой паники, передаёт CBS News.



Пекин усилил давление на Тайвань с тех пор, как президент Цай Инвэнь вступила в должность в 2016 году и активно призывает рассматривать остров как суверенное государство, а не часть территории Китая, говорится в статье. За последний год китайские военные самолёты почти ежедневно нарушают зону тайваньской противовоздушной обороны. По данным информагентства AFP, в прошлом году власти Тайваня зафиксировали 969 вторжений в своё воздушное пространство, а за первые четыре месяца этого года их количество уже приблизилось к 300, пишет CBS News.