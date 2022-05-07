France 24: ВОЗ считает, что от коронавируса умерло 15 миллионов — почти в 3 раза больше официальных цифр

В своём новом докладе Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что от коронавируса и его последствий во всём мире умерло примерно 15 миллионов человек, что что почти в три раза больше официальных цифр, передаёт France 24. При этом, как отмечает канал, по мнению организации, 68% избыточных случаев смерти пришлось всего на десяток стран, включая Индию.

Согласно новому докладу, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения в четверг, реальное количество жертв пандемии составляет 15 миллионов человек — что почти в три раза больше, чем утверждается в официальных данных. При этом 68% избыточных случаев смерти сконцентрировано всего лишь в десятке стран.

УИЛЬЯМ МСЕМБУРИ, ответственный сотрудник ВОЗ, отдел данных и аналитики: По нашим оценкам, к 31 декабря 2021 года количество избыточных случаев смертей по всему миру, связанных с коронавирусом, составило 14,9 миллионов. За этот период ВОЗ сообщили о 5,4 миллионах смертей от коронавируса, так что эта новая оценка говорит о том, что от болезни умерло дополнительно 9,5 миллионов человек, или в 2,75 раза больше, чем докладывалось ранее.

По данным доклада, почти половина не попавших в статистику смертей пришлась на Индию, где умерло 4,7 миллиона человек — что в 10 раз больше официальных оценок. Хотя индийское правительство поставило под сомнение использовавшуюся методологию, ВОЗ призвала снабжать её более надёжными данными, отметив, что странам необходимо вложить средства в наблюдение за смертностью ради предотвращения кризисов в будущем и предоставления точных цифр.

САМИРА АСМА, помощник генерального директора по данным, аналитике и оценке результатов: Данные — это без всяких преувеличений плоть и кровь общественного здравоохранения. Коронавирус и так привёл к колоссальному числу жертв: 14,5 миллионов избыточных смертей. При этом он также вскрыл колоссальные лакуны с точки зрения данных в ряде стран.

В рамках этих оценок учитываются также смерти, вызванные последствиями COVID-19, в частности, смерти, причиной которых стала перегрузка системы здравоохранения, нехватка тестов в начале пандемии, а также плохой учёт данных в некоторых частях света. Тем не менее ВОЗ подчеркнула, что, по её мнению, большинство людей умерло непосредственно от вируса.

Дата выхода в эфир 06 мая 2022 года.