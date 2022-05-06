NBC: скорбная веха — в США от коронавируса умер миллион человек

То, что когда-то было немыслимым, теперь стало реальностью: в США с начала пандемии от коронавируса умер миллион человек, передаёт NBC News. Как отмечает канал, в начале пандемии никто и не предполагал, что количество жертв окажется настолько большим, в то время как коронавирус заставил многих врачей полностью пересмотреть взгляды на свою жизнь.

Наша команда на NBC News на ежедневной основе собирала данные со штатов по всей стране, и сегодня мы узнали, что более одного миллиона американцев умерли от коронавируса. Об этой вехе и подумать-то страшно, но мы знали, что мы дойдём до этой цифры. Между тем, пандемия ещё далека до завершения. Репортаж Гейба Гутиереса.

То, что когда-то было немыслимым, ныне воплотилось в жизнь: по дополняемым данным NBC News, в США от коронавируса умер миллион человек.

ЛИЗА УИЛСОН: Я так по ней скучаю. Так скучаю.

Лиза Уилсон из Палм-Бич, штат Флорида, в прошлом году потеряла свою бабушку Лили Мэй, которая заразилась вирусом.

ЛИЗА УИЛСОН: Было так страшно. Мне позвонила моя тётя и сказала, что с ней что-то не так. Что она лежит в кровати и с трудом дышит.

Лизе пришлось попрощаться не только со своей бабушкой, но и дядей и четырьмя племянниками. Один за другим они умерли в течение всего нескольких недель. Итого от коронавируса у неё скончалось шесть родственников.

ЛИЗА УИЛСОН: Было тяжело, очень-очень тяжело.

В марте 2020 года, когда опустели улицы, а рядом с больницами впервые появились мобильные морги, многим американцам сама мысль о том, что от коронавируса может умереть миллион человек, казалась несуразной.

ДОКТОР ДЕБОРА БЁРКС, бывший координатор по борьбе с коронавирусом при Белом доме (отрывок от 30 марта 2020 года): Мы можем дойти до диапазона в 100–200 тысяч смертей.

Доктор Анджела Чен из больницы Маунт-Синай диагностировала первый подтверждённый случай заболевания коронавирусом в Нью-Йорке, причём ещё до того, как Всемирная организация здравоохранения присвоила вспышке этой болезни статус глобальной пандемии.

Когда вы впервые диагностировали коронавирус, вы представляли себе, чем обернётся эта пандемия?

АНДЖЕЛА ЧЕН, доктор: Думаю, никто себе такого тогда представить не мог.

Мы пообщались с ней сегодня в Центральном парке, там, где раньше был развёрнут импровизированный госпиталь.

АНДЖЕЛА ЧЕН: Эти события, как мне кажется, в корне изменили меня как личность, изменили мой подход к медицине, пациентам.

Очень многие семьи, включая Лизу Уильямс и её мужа, сегодня вспоминают как ушедших, так и уроки, преподнесённые пандемией.

ЛИЗА УИЛСОН: Все члены моей семьи, которые умерли от коронавируса, не были привиты. Так что вакцины спасают жизни.

И даже семизначная цифра не может описать всю эту скорбь.

ЛИЗА УИЛСОН (вставая у могилы): Мы вас любим.

Гейб Гутиерес, NBC News, Нью-Йорк.

Дата выхода в эфир 05 мая 2022 года.