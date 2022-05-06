Fox: власти США отслеживали нарушителей ковид-режима с помощью геолокации

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) приобретали данные геолокации с десятков миллионов телефонов, дабы фиксировать нарушения гражданами комендантских часов и в целом отслеживать их перемещения, стало известно Fox News. Как полагает ведущий канала Грег Гатфелд, такую политику вряд ли можно оправдать заботой о здоровье граждан.

Вот и наступила среда, народ!

Вот вам прикольные новости — и под словом «прикольные» я имею в виду «ужасные»: вы знали, что наши Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) приобрели данные геолокации с десятков миллионов телефонов по всем США, дабы проверять, соблюдают ли граждане комендантские часы, и отслеживать их передвижения? Я вот об этом узнал только что, и притом самым неприятным способом: мне позвонили из CDC и поинтересовались, чего это я трусь у окна спальни судьи Джанин (Пирро, ведущей Fox. — ИноТВ). Если честно, этим звонком мне всю романтику испортили.

Выходит, что, поскольку шпионить за нами правительству запрещено, оно просто нанимает для этого частные компании — всё так же, как с цензурой. Данные геолокации — это, разумеется, информация о том, где находился ваш телефон, но благодаря ей можно установить, где человек живёт и работает и куда он направляется после работы. Кэт (соведущая Гатфелда. — ИноТВ), например, отдыхает вот в этом месте.

(Показывают ролик из бара, где на стойке танцует раздетый до трусов мужчина; мужчина в итоге падает, утащив с собой целую полку бутылок.)

На самом деле, так выглядит клуб любителей чтения, который Кэт посещает.

Конечно, не исключено, что здесь нет ничего страшного и данные им нужны только для того, чтобы бороться с распространением заболевания, и всё это делается, разумеется, во имя здравоохранения... В общем, всё совсем как было с исследованиями мутаций с приобретением функции — там-то всё ох как хорошо закончилось! Вот только, как известно, те же самые чиновники вчера снова порекомендовали американцам носить защитные маски в самолётах, поездах и автобусах, а конкретно Тайрусу (соведущий Гатфелда. — ИноТВ) — на дирижаблях. Рекомендацию обосновали «дальнейшими перспективами в плане распространения вируса» — но они ведь всегда ссылаются на будущее. Проблема лишь в том, что они никогда не делают это для того, чтобы что-то отменить, а только затем, чтобы что-нибудь продлить — навечно. Если мы ссылаемся на будущее и риски, которые оно несёт, это значит, что рекомендации на самом деле будут с нами всегда. Да и потом, отслеживание перемещений никогда и никому ещё не помогло.

(Показывают небольшую юмористическую сценку: у девушки на улице выхватывает сумку грабитель.)

ДЕВУШКА: Сумку украли!

СОТРУДНИК CDC: О боже мой, я всё видел!

ДЕВУШКА: Ну тогда, может, поможете как-то?

СОТРУДНИК CDC: Вообще-то да, помочь я могу! Я — сотрудник CDC, и я Вас уже давно отслеживаю — ну, просто чтобы точно знать, что Вы соблюдаете все наши актуальные рекомендации. Кстати, спальня у вас замечательная.

ДЕВУШКА: Вы что, у меня дома камеры установили?

СОТРУДНИК CDC: Уж увольте, нет. Камеры у Вас дома уже были — они Ваши: я просто к ним доступ получил, вот и всё. Кстати, не расскажете, почему Вы сегодня утром в душе не стали маску надевать?

ДЕВУШКА: О, Господи! Да у меня же в сумке осталось всё — и бумажник, и ключи, и телефон...

СОТРУДНИК CDC: Погодите, и телефон тоже? Вот чёрт, как же мне теперь Вас отслеживать? Видимо, придётся всё-таки бежать за этим мужиком... О боже мой, он уже к Вам в душ залез!

Дата выхода в эфир 04 мая 2022 года.