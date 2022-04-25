Welt: в Германии выросло число рабочих мест с низкой занятостью — а с ним и риск нищеты в старости

Из-за пандемии коронавируса число рабочих мест с частичной занятостью в Германии сократилось, пишет немецкая газета Die Welt. Это привело к росту числа мест с малой занятостью — и к увеличению риска нищеты в старости. Как поясняет издание, проблема в том, что в этой ситуации человек не получает ни пособия по безработице, ни пособия по неполной занятости, причём особенно в этой ситуации страдают женщины.

В связи с массовым сокращением рабочих мест с частичной занятостью после коронавирусного кризиса риск бедности в Германии возрос, сообщает немецкая газета Die Welt. К такому выводу пришло Объединение немецких профсоюзов (DGB) на основании результатов опроса, которые издание получило на правах эксклюзивного материала.

Только в 2020 году число рабочих мест с неполной занятостью сократилось на 600 тыс. «Работники, занятые на таких рабочих местах, не защищены социально, не получают пособий по безработице или по неполной занятости. Многим из них в старости грозит нищета», — объясняет исполнительный директор DGB Аня Пиль. Особенно от такого положения вещей страдают женщины.

Пандемия также положила начало перелому в ситуации с уровнем безработицы. В 2020 году уровень безработицы в Германии вырос на 0,7 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, что выше, чем в среднем по ЕС (0,4 процентных пункта). Такую информацию исследователи получили, проанализировав данные статистики Евростата, результаты микропереписи населения Федерального статистического управления, а также данные Федерального агентства занятости.

Причиной стала массовая потеря рабочих мест с минимальной занятостью из-за закрытия магазинов и предприятий во время коронавирусного кризиса. По словам профсоюзного активиста Ани Пиль, «ни одна страна ЕС не может позволить себе рабочие отношения такой малой значимости — и на то есть основания».

Как поясняет издание, этот тип занятости является причиной сравнительно высокого риска бедности, тяжёлого бремени расходов на жильё для домохозяйств и неравенства доходов. «Немецкий рынок труда мог бы проявить себя лучше на уровне ЕС. Хотя в целом в Федеративной Республике низкий уровень безработицы, другие показатели плохие», — отмечает Пиль.

Помимо риска бедности, разрыв в уровне доходов в Германии больше, чем в среднем по ЕС, пишет Die Welt. «В вопросе перегруженности домохозяйств расходами на жильё Германия даже занимает бесславное второе место. Причина в том, что слишком много людей работают на низкооплачиваемой и ненадёжной работе», — объясняет Пиль.

Она раскритиковала увеличение числа рабочих мест с малой занятостью как «огромную ошибку». В октябре федеральное правительство приняло решение повысить лимит на такую работу с €450 до €520. «Работа с малой занятостью не подходит на роль моста к занятости с социальными гарантиями», — утверждает Пиль. По её мнению, рынок труда мог бы обрести стабильность при меньшем количестве рабочих мест с малой занятостью и большем количестве социально застрахованных рабочих мест, заключает немецкая газета Die Welt.